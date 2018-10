Ma per i nostri politici i soldati sono solo boyscout

F1 - Fernando Alonso contento a metà : “un giro non perfetto - ma siamo andati oltre i nostri limiti” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp del Messico, sottolineando di essere andato oltre le aspettative della McLaren Dodicesimo posto per Fernando Alonso nelle qualifiche del Gp del Messico, un risultato che va oltre le aspettative dello spagnolo come riportato da lui stesso al termine della sessione. photo4/Lapresse “Il mio giro di qualifica non è stato così perfetto oggi. Ho avuto un po’ di sottosterzo nelle ...

Mediobanca - Nagel : no offerte da nostri soci per 3% Generali : Milano, 27 ott., askanews, - Mediobanca non ha ricevuto da parte dei propri soci alcuna offerta per il 3% di Generali che si è prefissata di vendere entro la fine dell'esercizio in corso, giugno 2019,.

Prefisso unico 0844 per telefonate commerciali - la protesta del Molise : "Troppo simile ai nostri" : Il numero è quasi identico allo 0874 delle province di Campobasso e Isernia. L'associazione "Forche Caudine" scriverà al Garante per le Comunicazioni per chiedere di sceglierne uno completamente diverso da quelli in uso in Italia

F1 - Vettel si difende : “nessuna stupidaggine nel contatto con Ricciardo. Hamilton campione per i nostri errori? Dico che…” : Il pilota tedesco ha analizzato il momento della Ferrari alla vigilia del Gp del Messico esprimendo le proprie sensazioni anche sul contatto con Ricciardo Il Mondiale è ormai quasi andato, basterà un settimo posto a Lewis Hamilton in Messico per festeggiare il proprio quinto titolo in carriera. photo4/Lapresse L’assegnazione dell’iride dunque non dipende più da Sebastian Vettel, che ha comunque voglia di tornare alla vittoria ...

perché l’alcol modifica i nostri ricordi e li rende più belli : Un terribile mal di testa, spesso accompagnato da nausea, vomito e malessere generale. Sono questi i postumi di una sbornia. Ma cos’è che ci spinge a ricascarci e ad alzare il gomito ogni volta? A provare a rispondere a questa domanda sono stati i ricercatori della Brown University, che sulle pagine di Neuron, hanno dimostrato in che modo l’alcol possa in qualche modo “abbellire” i nostri ricordi, deviando specifiche vie di ...

È vero che i nostri smartphone sono fatti per autodistruggersi in poco tempo? : Apple e Samsung sono state punite dal Garante della Concorrenza e del Mercato: dovranno pagare una multa per aver rallentato le prestazioni di alcuni vecchi modelli di smartphone. È la prima volta che un’autorità istituzionale decide di multare un’azienda per aver deciso di praticare quella che viene chiamata l’«obsolescenza programmata», ossia una politica industriale che punta a circoscrivere la vita dei dispositivi ...

Ciclismo su pista - ottima partenza nel challenge Uci per i nostri azzurri : Ciclismo su pista, a Saint Quentin en Yvelines si sono distinti i ciclisti azzurri: ottimo bilancio di medaglie Si è conclusa domenica la prima delle sei prove del challenge Uci che si è disputata a Saint Quentin en Yvelines, in Francia. E gli azzurri si sono subito scatenati: 1 oro (Maria Giulia Confalonieri) , 1 argento (Letizia Paternoster) e 2 bronzi (quartetti donne e uomini con doppio record italiano nel settore maschile). Questo il ...

Nadia Fanchini : 'Inseguiamo in nostri sogni e per questo cerco di dare il massimo. Elena è un punto di riferimento'. : L'azzurra Nadia Fanchini è pronta per la nuova stagione di coppa del mondo che inizia con il gigante femminile del prossimo fine settimana a Soelden in Austria nel quale però molto probabilmente lei non ci sarà. Abbiamo incontrato dunque la finanziera bresciana in ...

I genitori dei bambini autistici rispondono a Grillo : "Se per far politica ha bisogno di deridere i nostri figli - allora il diverso è lei" : "Le parole poco felici per non dire inappropriate, utilizzate da Beppe Grillo durante il suo ultimo comizio al Circo Massimo, hanno indignato il popolo del web, in difesa dei soggetti portatori di ...

Spoleto - cittadini contro la chiusura di Villa Silvana : "Preoccupati per il futuro dei nostri cari" : "Villa Silvana non deve chiudere". È l'appello messo nero su bianco dai familiari dei pazienti della residenza protetta di Spoleto, recentemente raggiunta da un provvedimento di chiusura perché ...