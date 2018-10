L’Unione Europea dovrebbe ammorbidire la sua posizione su Brexit?

I dubbi delL’Unione Europea sull’Italia nella stampa internazionale : La prima finanziaria del governo Lega-cinquestelle fa discutere l’Europa: per la prima volta nella sua storia la Commissione europea ha respinto una manovra di un paese dell’eurozona. Leggi

Coldiretti : un italiano su 2 è convinto di essere in credito rispetto alL’Unione Europea : Un italiano su due (46%) è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea, con una percentuale ben superiore a chi ritiene di essere in debito (19%) e a chi considera che il rapporto tra dato e ricevuto sia in pari (26%). E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ sull’atteggiamento degli italiani verso l’Europa dopo la bocciatura della manovra economica del Governo da parte della Commissione Ue. Per quasi sei italiani su dieci ...

Manovra - Di Maio : “Ci danno degli scalmanati? Non usciamo né dall’euro né dalL’Unione europea” : “I mercati vogliono più bene all’Italia di quanto ne vogliano i commissari europei“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. Che ha ribadito: “Non vogliamo uscire né dall’euro né dall’Unione europea, sia chiaro per tutti. Ci dicono che siamo scalmanati? Hanno usato anche parole peggiori”. L'articolo Manovra, Di Maio: “Ci danno ...

Coldiretti : per 2 italiani su 3 le politiche delL’Unione Europea sul cibo danneggiano il Made in Italy : Due italiani su tre (63 per cento) ritengono che le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggino il Made in Italy a tavola, mentre solo il 10% crede che l’agroalimentare tricolore stia beneficiando delle scelte comunitarie. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, dal ...

Coldiretti : per quasi 6 italiani su 10 L’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi : Per quasi sei italiani su dieci (58%) l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio dal quale si evidenzia un ...

La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema - ha detto la Corte di Giustizia delL’Unione Europea : Ma non è detto che il governo polacco decida di obbedire The post La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema, ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Anche Madrid nel mirino delL’Unione Europea : Non solo Roma nel mirino dell’Unione Europea. Infatti la Commissione Ue dovrebbe inviare a breve a Madrid una lettera di allerta

Oettinger : L’Unione Europea rigetterà la manovra italiana : È quasi ufficiale l’arrivo di brutte notizie sulla manovra italiana da parte della Commisione europea. La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine. Sarà dunque rispedita al mittente il Documento che contiene i capisaldi della manovra e le ...

Italiani anti-Ue - ma pro-euro : solo il 44% vuole restare nelL’Unione europea : Secondo i dati dell’Eurobarometro l’Italia è il paese con più euroscettici, il 65% è però favorevole alla moneta unica

Cosa pensano gli italiani delL’Unione Europea : Quello che immaginate, ma di più: e se domani si votasse per uscire dall'UE, il risultato sarebbe apertissimo The post Cosa pensano gli italiani dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Il ministro Savona : “L’Unione Europea rischia di andare a schiantarsi contro un iceberg” : "Dicono che il 2,4% di deficit sia troppo? Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che inizia a diventare cautelativa e con il rallentamento della crescita internazionale? L'Unione europea tiene il pilota automatico in questa situazione, allora se rischia di andare contro un iceberg continua a tenere il pilota automatico?", ha dichiarato il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona.Continua a leggere

Il Dna delL’Unione europea : Cinquant’anni, ex ministro e premier finlandese, ora vicepresidente della Banca europea degli investimenti, Alexander Stubb ha lanciato la sua candidatura come Spitzenkandidat per i popolari europei alla guida della prossima Commissione Ue. Ora più che mai, dice Stubb, “abbiamo bisogno di una difesa

Brexit - ora la Scozia chiede chiarimenti alla Corte di Giustizia delL’Unione Europea : In Scozia, la Court of Session, in sede di appello, dopo un rigetto della Corte di prima istanza dovuto alla natura “ipotetica e accademica” della questione, ha accolto la richiesta di alcuni parlamentari di vario colore e dell’avvocato Jolyon Maugham, direttore di Good Law Project, di porre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un quesito sulla corretta interpretazione dell’articolo 50 del Trattato di ...

Il Programma delL’Unione Europea Copernicus monitora lo strato di ozono : Se pensiamo a un decennio fa, potrebbe sembrare che siano diminuite le notizie riguardanti il buco nello strato di ozono che ogni anno si forma sopra l’Antartide. Nonostante ciò, questo non significa affatto che il buco sia scomparso. Il prossimo 16 settembre, per celebrare la Giornata Internazionale per la Salvaguardia dello strato di ozono, Copernicus AtmosphereMonitoring Service (CAMS) – attuato dallo European Centre for Medium-Range ...