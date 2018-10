optimaitalia

: L’ultimo giorno di Andrew Lincoln in The Walking Dead 9 raccontato da Norman Reedus: “sedia insanguinata e solletic… - OptiMagazine : L’ultimo giorno di Andrew Lincoln in The Walking Dead 9 raccontato da Norman Reedus: “sedia insanguinata e solletic… - LucaBalboni1 : RT @amArizona13: Terzo giorno senza elettricità. Volevo ringraziare la protezione civile, i vigili del fuoco e i vari enti preposti alla tu… - Rog_2 : RT @amArizona13: Terzo giorno senza elettricità. Volevo ringraziare la protezione civile, i vigili del fuoco e i vari enti preposti alla tu… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L'ultimodiLincol in The9 tra alti e bassi, tra abbracci e sorrisi, tra dettagli destinati a rimanere sconosciuti e altri che man mano diventeranno noti prima e dopo la messa in onda del suo ultimo episodio, il quinto della stagione, in onda domenica negli Usa.Questa prima settimana di novembre porterà via per sempre il leader della serie, Rick Grimes, lo sceriffo che non ha mai mollato prima partendo alla ricerca della sua amata famiglia e poi facendo in modo di tenere in vita il suo gruppo che, con il passare degli anni, è cresciuto, cambiato e diventato familiare.I personaggi dovranno fare i conti con tutto questo ma anche le persone, gli uomini e le donne che per dieci anni hanno condiviso la loro vita sul set con lui. Il primo ad alzare il velo su quello che ha provato e che è successo nell'ultimodiin The9 è ...