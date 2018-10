Lucca Comics 2018 | in vendita la mitica Match Patrol di Haran Banjo e Daitarn III FOTO

Lucca Comics - in anteprima TimVision le sirene vendicative e i supereroi adolescenti : TimVision è presente a Lucca Comics & Games 2018, con due anteprime in esclusiva per l’Italia dedicate agli amanti delle serie TV. Si parte il 2 novembre al TIM Cinema Centrale, con le sirene vendicative di Siren e il 3 novembre con gli adolescenti supereroi della serie Marvel’s Runaways. Venerdì 2 novembre alle 16.30 verrà proposta la proiezione delle prime due puntate di Siren, l’attesissima serie tv dark fantasy USA, dal 5 novembre in ...

Lucca Comics & GAMES 2018 - 10 motivi per non mancare : Immancabile a LUCCA Junior il mondo dei mattoncini LEGO® con un programma ricco di attività diversificate per gli appassionati di ogni età, che potranno partecipare attivamente al programma. ...

Milestone e TIMGAMES insieme al Lucca Comics & Games 2018 : Milestone e TIMGames sono lieti di annunciare la loro collaborazione in occasione di Lucca Comics & Games 2018, la grande rassegna dedicata al mondo dei fumetti, dell'animazione e dei videgiochi, al via oggi nella città di Lucca. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Fino al 4 novembre presso il Tim Dome (ex Cavallerizza), tutti i visitatori del Festival avranno l'opportunità di giocare alcuni dei più emozianti titoli di Milestone, ...

Lucca Comics & Games 2018 - dal 31 ottobre al 4 novembre : "Made in Italy" è il claim della 52esima edizione del Lucca Comics & Games, la più significativa manifestazione italiana dedicata a fumetti, videoGames e mondo ludico, al via nel capoluogo toscano il 31 ottobre. Per cinque giorni, fino al 4 novembre, il centro storico della città sarà "invaso" da decine di padiglioni e stand, da centinaia di migliaia di visitatori e dai costumi colorati dei tanti cosplayer. È un programma ...

10 cosplay pazzeschi in attesa del Lucca Comics : Theron Guard di Gears of WarHulk The Guyver IIIOrco D.Va Razer MEKA Tech Priest di Warhammer 40.000Apocalisse Bestia Lynel di The Legend of Zelda Una rivisitazione di Star-Lord de I guardiani della Galassia cosplay è una parola macedonia formata dalla fusione dei termini inglesi costume e play, a indicare la pratica di indossare un travestimento che rappresenti un personaggio interpretandone anche il modo di agire. Si tratta di un fenomeno ...

Lucca Comics & Games : ha inizio la caccia al tesoro di PlayStation : In occasione della fiera del Lucca Comics & Games, Sony Interactive Entertainment Italia ha organizzato una caccia al tesoro, e per partecipare dovremo scaricare la Experience PlayStation App.In palio ci sono 100 copie del fumetto Amazing Spider-Man, con tanto di copertina esclusiva, autografata da Jacopo Camagni. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli dell'evento: Read more…

Lucca Comics and Games : A Scuola di Draft con Magic The Gathering Arena : Questo weekend a Lucca Comics & Games 2018, Magic: The Gathering vi porta a Scuola di Draft!I nostri ospiti saliranno in cattedra per giocare Booster Draft su MTG Arena e interagire con i giocatori presenti allo stand CAR359, che potranno seguirli su un grande schermo e fare domande in tempo reale. Ti aspettiamo!Di seguito potete trovare il calendario completo delle lezioni:Read more…

Kobane Calling di Zerocalcare diventa uno spettacolo teatrale a Lucca Comics & Games 2018 - : ... la città simbolo della resistenza curda, con l'intento di portare aiuti umanitari e raccogliere testimonianze per una cronaca alternativa della situazione siriana. Fonte: BAO Publishing

A Lucca Comics & Games si terrà la finalissima del torneo Red Bull M.E.O. by ESL : Il settore dei videogiochi per smartphone è in continua crescita. Nel solo 2018 potrà contare su una espansione del mercato del 25,5%, arrivando a rappresentare più della metà dei ricavi del mondo del videogioco . Ma non solo, anche i tornei su console e PC nel 2017 sono stati in grado di generare ben 655 milioni di dollari con un incremento del 33% rispetto all'anno precedente. L'entusiasmo attorno al mondo del mobile gaming e dei videogiochi ...

Lucca Comics & Games 2018 : Blizzard si prepara all'evento italiano : Blizzard si prepara ad accogliere gli appassionati alla fiera italiana del Lucca Comics & Games 2018.A partire dalla Locanda di Hearthstone dove giocare una partita in compagnia di amici e avventori, alla parata dei cosplayer, fino al tributo da parte di 4 dei più famosi fumettisti italiani a Diablo, in occasione dell'uscita per Nintendo Switch, Blizzard sarà presente con numerosi eventi per tutti.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale ...

A Lucca Comics & Games arriva il primo gioco in realtà aumentata per mobile : Lone Wolf AR è il primo gioco al mondo in realtà aumentata per dispositivi mobili, e sarà presente al Lucca Comics & Games tra pochi giorni.VisionizAR, in collaborazione con Holmgard Press e Raven distribution, mostreranno a Lucca C&G il prossimo 31 ottobre in anteprima mondiale, Lone Wolf AR (Lupo Solitario), ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Read more…

TIMVISION e TIMGAMES svelano i dettagli della loro partecipazione a Lucca Comics and Games 2018 : Inizia il countdown per Lucca Comics & Games 2018, cinque giorni all'insegna del gioco e del divertimento durante i quali TIM, Main Sponsor della manifestazione, coinvolgerà con avvincenti attività tutti gli appassionati nel TIM Dome e per le vie della città.Dal 31 ottobre al 4 novembre TIM sarà protagonista della 52esima edizione dell'evento con numerose iniziative di intrattenimento digitale. Tra gli appuntamenti da non perdere, tutti i ...

Fury Roads Survivor : l'arcade racing game per dispositivi mobile protagonista a Lucca Comics & Games : 101% e TIMgameS invitano tutti i partecipanti al Festival a provare Fury Roads Survivor, mobile game da milioni di download nel mondo, ora presente in un adattamento esclusivo per il servizio in streaming su Fibra TIM.Il Festival internazionale del Fumetto, Cinema d'azione, Illustrazione e Gioco sarà l'occasione per mostrare al pubblico Fury Roads Survivor per TIMgameS, arcade racing game che fonde citazioni cinematografiche a meccaniche di ...

Lucca Comics & Games 2018 - dal 31 ottobre al 4 novembre : "Made in Italy" è il claim della 52esima edizione del Lucca Comics & Games, la più significativa manifestazione italiana dedicata a fumetti, videoGames e mondo ludico, al via nel capoluogo toscano il 31 ottobre. Per cinque giorni, fino al 4 novembre, il centro storico della città sarà "invaso" da decine di padiglioni e stand, da centinaia di migliaia di visitatori e dai costumi colorati dei tanti cosplayer. È un programma ...