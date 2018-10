Love is All | il manifesto stilistico di The Tallest Man on Earth

Maltempo - surfista sLoveno sorpreso dalla tempesta in Croazia ritrovato vivo a Trieste : Un surfista sloveno dato per disperso da ieri pomeriggio in Istria (Croazia), sorpreso dalla tempesta che sta flagellando l’Adriatico, e’ stato trovato vivo nei pressi di Trieste. Lo riferiscono i media croati citando la polizia istriana. Nonostante l’allarme rosso per l’intero Adriatico e lo scirocco che a momenti raggiungeva i 150 km orari, Goran Jablanov, di 47 anni, ieri pomeriggio, non ha voluto rinunciare, insieme a ...

Macron - sulla Tav salvaci tu. I gialLoverdi sperano in uno stop francese dell'opera per scaricare la responsabilità : Il governo si aggrappa alla Francia come fosse l'ultima speranza per togliersi dai guai. "Se Macron posticipa la realizzazione della Tav, noi non possiamo iniziare i lavori", è il ragionamento che viene fatto in queste ore nelle stanze del ministero delle Infrastrutture. E soprattutto, mentre la Lega l'obiettivo di medio termine è rinegoziare l'opera con il Paese guidato da Emmanuel Macron, i 5Stelle sono convinti che sedendosi al ...

Call of Cthulhu è il titolo ispirato a Lovecraft definitivo? Ecco i voti della critica internazionale : Come probabilmente saprete, oggi l'oscura avventura Call of Cthulhu è finalmente sbarcata su PS4, Xbox One e PC. Sulle nostre pagine, inoltre, è già comparsa la puntuale recensione.Tuttavia, se volete scoprire i voti assegnati dalla stampa internazionale, siete nel posto giusto. Su Metacritic, infatti, sono state pubblicate varie recensioni di alcune testate specializzate.Al momento, il Metascore è fermo a 67, mentre qui sotto potete vedere ...

L'industria Boccia il governo gialLoverde : Anziché chiedere a Putin di comprare i nostri titoli pubblici, cerchiamo di rafforzare le nostre banche e la nostra economia perché quando qualcuno ci fa una cortesia c'è sempre un favore dietro all'...

Dl Sicurezza - tensioni nei 5s : i dissidenti contro il governo gialLoverde : 'Nel contratto di governo era previsto che ci fosse una politica diversa rispetto al passato in tema di Sicurezza e di contrasto all' immigrazione clandestina e il decreto va proprio in questa ...

Zero crescita nel primo trimestre gialLoverde. Che succede in Borsa : Milano . Partenza positiva per le Borse europee che seguono il buon andamento dei mercati asiatici , mettendo da parte le preoccupazioni sulla guerra commerciale Usa-Cina, che hanno pesato ieri su ...

Maltempo - acqua alta anche in SLovenia : le immagini da Pirano [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Ecco perché la manovra gialLoverde avrà effetti recessivi sulla crescita : Riceviamo la lettera del deputato e responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia, Renato BrunettaLa Legge di Bilancio del Governo gialloverde avrà effetti netti recessivi sulla crescita, dovuti ad una spinta espansiva molto ridotta generata dalle misure assistenzialistiche inserite nella manovra e ad un moltiplicatore recessivo molto accentuato dovuto all'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato, dal credit ...

Monta la rivolta anti Tap in Puglia - e contro il governo gialLoverde - : Roma, 28 ott., askanews, - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Quasi uno slogan quello del Movimento No Tap che da stamane sta protestando a Melendugno in Puglia contro le decisioni del ...

Perché l'Europa sognata dai gialLoverdi non esiste e mai esisterà : Questi soldi impattano sul nostro debito pubblico: come precisato nella Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza, nel 2019 il debito "al netto dei sostegni" sarebbe 126,8 per cento e ...

Un barlume di ostilità al governo gialLoverde s'intravede nella Cgil : La candidatura di Maurizio Landini al posto di Susanna Camusso al vertice della Cgil sta suscitando, nel gruppo dirigente della Confederazione, un vivace dibattito , si vedano gli interventi ...

Perché l’Europa sognata dai gialLoverdi non esiste e mai esisterà : Il governo è compatto, la Manovra non si cambia. La bocciatura della Commissione europea non modifica i piani di Roma: il disavanzo resta al 2,4 per cento (in aumento rispetto al 2018), il disavanzo strutturale – al netto dell’effetto del ciclo economico – cresce di 0,8 punti percentuali invece di d

La manovra fiscale gialLoverde spiegata in otto punti : Cosa ci aspetta sul fronte tributario in epoca gialloverde? Poco di buono, e ve lo spiego in otto punti.La pressione fiscale non scenderà e la pressione tributaria sulle imprese aumenteràIl documento programmatico di bilancio (DPB) del governo indica che la pressione fiscale nel 2019 resterà costante al livello del 2018 (41,8 per cento). Si interrorompe così il trend degli ultimi cinque anni, che aveva sempre visto ...

La migliore protesta dei giovani contro i gialLoverdi è andare a scuola : Al direttore - Leggo il Foglio dal 30 gennaio 1996. Una gioia che ha accompagnato i miei ventidue anni da “fogliante”. Gioia moltiplicata da quando (per vostra bontà) questo giornale ospita i miei arabeschi musicali o le mie riflessioni sulla scuola. Un’idea giornalistica diversa. Lo spazio per un d