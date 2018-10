Lo stupore di Federico | quel che ci manca di più 25 anni dopo

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) 20fa, quando, a capo di un progetto di tutela e ricostruzione dei classici del cinema italiano, finanziato da Mediaset, Cinema Forever, feci il primo restauro della Dolce vita, uscì contemporaneamente un sondaggio che raccontava le risposte di giovani e adolescenti alla domanda su che cosa significasse proprionome che il film (il maggiore incasso di un film non in lingua inglese sul mercato nordamericano fino agli'80), aveva reso famoso in tutto il mondo. Molti risposero che "dolce vita" è un tipo di maglioncino a collo alto. Non ridete: era ancora una traccia di un legame di qualche tipo con il mondo del film di Fellini. Era Mastroia indossare in molte inquadrature del film un pullover ditipo. Oggi, neanche le commesse che lo vendono usanonome (credo) e in questo momento faccio fatica a ricordare quando ho visto una persona, di meno di ...