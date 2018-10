Lo spread può fare molto male Ignazio Visco | Conseguenze gravi su banche e

Febbre dello spread - Tria : 'non si può sostenere a lungo. Da Bruxelles valutazioni superficiali' : Il governo giallo verde non intende correggere i conti, ma si prevede un monitoraggio trimestrale dei conti. Attesa per il giudizio di Standard&Poor's previsto per domani. Conte difende la manovra ma ...

Manovra - Tria : "Nessun motivo per cambiarla - ma lo spread a 321 non si può mantenere a lungo" : Nessun motivo per per cambiare la Legge di Bilancio "perché pensiamo che sia corretta". All'indomani dell'altolà di Bruxelles alla Manovra italiana , il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso della registrazione della Trasmissione Porta a Porta spiega le sue ragioni. " Un Governo si deve muovere seriamente nel contesto in cui opera e attualmente possiamo ...

Tria lancia l'allarme per lo spread sopra 320 punti : 'Non si può sostenere così a lungo' : Il differenziale a 320 non è giustificato, insomma, dai fondamentali della nostra economia, ben solidi, né dal programma per il 2019 che punta su una manovra 'espansiva' visto il contesto di ...

Banche - Giovanni Tria a Porta a Porta : 'Con lo spread così alto non si può andare avanti' : così il ministro dell'Economia a Porta a Porta di Bruno Vespa , nel giorno in cui in Borsa le vendite si sono concentrate ancora sui titoli bancari. Parole con le quali, Tria, suona l'allarme rosso ...

Tria : spread attuale a lungo andare può danneggiare banche più deboli : L'attuale livello di spread tra Btp e Bund decennali non è sostenibile perché può danneggiare nel tempo 'la parte più debole del sistema bancario italiano', secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La differenza di rendimento a circa 320 punti base 'non è nè una febbre a 37 gradi nè a 40. È un livello che non possiamo considerare di poter mantenere molto a lungo e non ...

Giorgetti : 'spread rischio per le banche. Deficit al 2 - 4%? Si può non usarlo tutto' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Savona, fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Lo spread cala. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del ...

spread - Alberto Quadrio Curzio : 'La soglia a 400 non è esatta - quando può arrivare la tempesta perfetta' : Lo Spread a 400 allarma un po' tutti, ma il governo gialloverde sembra sentirsi sicuro fin quando il Paese non supera quella soglia. Non la pensa così l'economista Alberto Quadrio Curzio : 'Per ...

Toti sta stretto in Forza Italia : “Non può essere il partito dello spread”. E pensa a un nuovo soggetto alleato di Salvini : A Giovanni Toti il partito sta sempre più stretto. Con la cerchia più intima – riporta il Corriere – il governatore ligure si è sfogato di tutto ciò che non gli piace in Forza Italia. A partire dai sondaggi, che ormai danno gli azzurri ampiamente sotto il 10 per cento. Il motivo, per Toti, è chiaro: “Organizzano delle convention in cui i dirigenti si alternano sul palco, applaudendosi tra di loro, e sono sempre di meno e sempre ...

FINANZA E POLITICA/ La scommessa che può ancora salvare il Governo dallo spread : Con la manovra il Governo vorrebbe fare male delle cose giuste. E l'esecutivo rischia di soccombere sotto i colpi dello spread. Resta solo una via d'uscita. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 08:51:00 GMT)PACE FISCALE/ Il condono che svela un punto debole di Salvini, di S. LucianoVISTO DAL SUD/ Def e manovra, 5 priorità (e 5 domande) a Salvini e Di Maio, int. ad A. Lepore

Fmi : legame spread-banche Italia può contagiare l'eurozona : Roma, 10 ott., askanews, - Il Fondo monetario internazionale mette in guardia dal 'legame tra titoli di Stato e banche in Italia', riportato alla ribalta 'dall'incertezza politica': può innescare un ...

'Il legame spread-banche in Italia può contagiare l'Eurozona' - Fmi - : Roma, 10 ott., askanews, - Nuovo 'allarme Italia' dal Fondo monetario internazionale, che mette in guardia dal 'legame tra titoli di Stato e banche' nel nostro Paese, riportato alla ribalta 'dall'...

spread - una strana parola che può cambiare le nostre vite : Occhi puntati sullo 'Spread', ovvero il differenziale dei tassi di interesse tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che rappresenta un barometro del rischio finanziario. Le perplessità ...