L' ira delle imprese sulla Tav | Con lo stop colpo mortale

Sven Goran Eriksson il giramondo : allenerà la Nazionale delle Filippine : Sven Goran Eriksson allenerà la Nazionale delle Filippine, dimostrandosi ancora una volta uno dei tecnici più ‘giramondo’ in circolazione Nuova avventura per il tecnico ‘giramondo’ Sven Goran Eriksson. L’allenatore svedese 70enne è infatti il nuovo ct delle Filippine. Con un contratto di 6 mesi, l’ex Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, guiderà la Nazionale all’Asian Cup in programma tra gennaio e ...

IL "MiraCOLO" DELLE DONNE UGANDESI MALATE DI HIV/ Le "spaccapietre" che hanno scosso il Sinodo : Il "miracolo" DELLE DONNE UGANDESI MALATE di Hiv: le "spaccapietre" che hanno scosso il Sinodo. Dall'emarginazione al sogno: tutto in nome del futuro dei propri figli.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Facebook - ora è la volta delle foto porno. Aggirati tutti i sistemi di sicurezza : Dal profilo di un ragazzo indonesiano, hackerato questa estate, foto di sesso esplicito. E' una procedura articolata che sfrutta diversi elementi e riesce a pubblicare immagini di ogni tipo facendole apparire perfino come contenuti del Washington Post

Grillo e le battute sull'autismo. ira delle associazioni : "Usati come oggetto di scherno" : Anche Matteo Renzi ha attaccato Grillo: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che ...

Per l'89% delle aziende i robot non sostituiranno il lavoro umano : Il 61% delle aziende italiane è pronto ad introdurre sistemi di intelligenza artificiale e robot nelle proprie organizzazioni. Solo l'11% si dichiara totalmente contrario. Tra le ragioni principali ...

Angelina Jolie : bionda per un film ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie : un'attrice instancabile, sotto tutti i punti di vista. Dopo la fine delle riprese di Maleficent 2, sequel del fortunatissimo film Disney, Angelina Jolie torna sul set per un nuovo progetto ...

Gf Vip - Francesca Cipriani si propone alla D'Urso : «Ne vedrai delle belle». E cita Pirandello Video : Francesca Cipriani continua nei suoi appelli per partecipare al Grande Fratello Vip . Dopo un'intervista alla rivista Spy , in cui affermava di voler entrare nella casa perché innamorata di Walter ...

Attenzione agli aromi delle sigarette elettroniche : aggiungerli ai liquidi dei dispositivi nuoce alle vie respiratorie - ecco come : Con l’espansione dell’utilizzo di sigarette elettroniche, anche il loro “menù” si sta espandendo, con i produttori che vendono liquidi che sanno di crème brûlée, zucchero filato, mango e molto altro. Ora un nuovo studio delle università Duke e Yale, pubblicato su Nicotine & Tobacco Research, dimostra che gli aromi si stanno trasformando velocemente con conseguenze negative sulla salute. Lo studio prova che quando gli aromatizzanti chimici ...

Salvini a Mosca con le imprese : «Il regime delle sanzioni finirà» : Mosca - «Non è normale che io sia qui, di mercoledì pomeriggio - esordisce Matteo Salvini prendendo la parola in un hotel di Mosca all'Assemblea annuale di Confindustria Russia -. Voi dovreste essere ...

Sgozzata nel bosco alla vigilia delle nozze - la storia di Elvira Orlandini : Quando uscì per andare a prendere l'acqua alla fonte del Botro della lupa, nei boschi vicino casa, Elvira Orlandini stava preparando il corredo per le nozze. Il suo candido abito, la domestica della villa della ricca famiglia Salt, lo avrebbe messo per andare nella tomba. Fu trovata Sgozzata dai fedeli in processione per il Corpus Domini. Il suo caso riempì le prima pagine dei giornali fino all'enigmatico epilogo.Continua a leggere

Energia - Terna : entra in esercizio la nuova linea che favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Brasile : Terna, nell’ambito delle proprie attività InTernazionali, tramite la sua controllata Santa Maria Transmissora de Energia, ha concluso i lavori di realizzazione e messo in esercizio la nuova linea elettrica in alta tensione “Santa Maria 3 – Santo Angelo 2” nello stato di Rio Grande do Sul, nel sudest del Brasile. L’elettrodotto a 230 kV, lungo 158 km, è considerato di prioritaria importanza per lo stato di Rio Grande do Sul poiché consentirà di ...

Football Americano : parte la stagione delle Pirates Savona - il primo impegno sarà contro le Sirene Milano : Le Pirates ai nastri di partenza. Il team femminile Pirates sta lavorando da alcuni mesi in vista dell'inizio campionato italiano femminile di Football Americano . Ai nastri di partenza 4 squadre con ...

I temi anti euro dei bimbi delle elementari : «Con la lira si viveva meglio». E la maestra li posta su Twitter : Non è questa la sede per analizzare e spiegare le cause di quanto è successo negli ultimi 17 anni all'economia italiana, né a quali rischi andremmo incontro in caso di uscita dall'euro o di ritorno ...

Virale foto di Salvini sul taglio delle accise per la benzina : bufala o speranza il 12 ottobre? : Ritorna prepotente in queste ore un post sul taglio delle accise per la benzina, con un provvedimento destinato ad entrare in vigore il prossimo 31 novembre analizzato immediatamente dai colleghi di bufale.net. Di tanto in tanto prendono piede queste fake news sui social, con cui si alimenta non solo la cattiva informazione su un tema delicato, ma anche le false speranze da parte di coloro che da tempo sperano di poter andare incontro a ...