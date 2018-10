Leicester giocherà a Cardiff | minuto di silenzio e lutto al braccio

calcioweb.eu

: Premier, la sfida fra Cardiff e Leicester si giocherà regolarmente - infoitsport : Premier, la sfida fra Cardiff e Leicester si giocherà regolarmente - Juventinodoc78 : RT @DiMarzio: La gara in programma sabato tra #Leicester e Cardiff si giocherà regolarmente - Fprime86 : RT @DiMarzio: La gara in programma sabato tra #Leicester e Cardiff si giocherà regolarmente -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Il, ancora profondamente scosso dalla tragica morte del patron Vichai Srivaddhanaprabha nell’incidente con il suo elicottero, ha dato il via libera per giocare il match di Premier League del prossimo fine settimana contro il. Le Foxes però avrebbero deciso di affrontare la trasferta in pullman e non in aereo come precedentemente programmato. Undisarà osservato prima del calcio d’inizio alCity Stadium e i giocatori indosseranno ilal. (AdnKronos)L'articolodialCalcioWeb.