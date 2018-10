Lega Pro | undici club penalizzati | -11 per la Lucchese | -8 per il Matera

La Cina ha parzialmente cancellato il divieto di commerciare in prodotti Legati alla caccia di tigri e rinoceronti : La Cina ha parzialmente cancellato il divieto di commerciare in prodotti legati alla caccia di tigri e rinoceronti, dicendo che lo permetterà in “circostanze speciali” legati a ricerca scientifica o medica. La notizia è stata diffusa lunedì con una nota The post La Cina ha parzialmente cancellato il divieto di commerciare in prodotti legati alla caccia di tigri e rinoceronti appeared first on Il Post.

Si vota in 61 Province. La Lega ci crede - il M5S no : «Uno sfregio» : Secondo il partito di Matteo Salvini: «La questione della soppressione delle Province è stata oggetto di un grande dibattito basato, principalmente, sulla necessità di ridurre i costi della politica. ...

Province - la Lega prepara il ritorno in grande stile. M5S contrario : L'«election day» delle Province, che chiama alle urne sindaci e consiglieri dei territori per rinnovare 27 consigli provinciali e 47 presidenti, è solo il primo passo per un ritorno delle Province che si annuncia in grande stile, dopo anni di limbo prodotto dal tentativo di abolirle cancellato dal referendum del 4 dicembre. Sul tema si annuncia un duro scontro M5S-Lega dopo le «manine», i condoni e i maldipancia sulla sicurezza... ...

Civitanova-Perugia - SuperLega volley 2018-2019 : programma - orario e tv. Il big match della quarta giornata : Giovedì 1° novembre alle ore 16.00 all’EuroSoule Forum andrà in scena il big match della quarta giornata di Superlega 2018/2019 di volley maschile tra Cucina Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia. Un incontro tanto atteso che vede sfidarsi due compagini assai qualificate del torneo nostrano, motivate a centrare il bersaglio grosso in questo scontro diretto. I Campioni d’Italia hanno deluso durante la recente Supercoppa ma ...

Province - la Lega prepara il ritorno in grande stile. M5S contrario : Un blitz rischioso soprattutto per i Cinque Stelle, dopo anni di lotta dichiarata a ogni forma di «costo della politica». Ma fondamentale per la Lega, che negli enti locali ha le sue radici ...

La Virtus Entella scrive a Lega Pro e FIGC : vuole il rinvio della gara contro il Pisa : La Virtus Entella non vuole giocare finché non si conoscerà la decisione del Tar in merito alla richiesta di reintegro in Serie B L'articolo La Virtus Entella scrive a Lega Pro e FIGC: vuole il rinvio della gara contro il Pisa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Google regala 10 euro di credito per scusarsi dei problemi Legati ai prezzi di alcuni film : Google regala 10 euro di credito per scusarsi del disguido di alcune settimane fa, quando aveva proposto alcuni film a un prezzo sbagliato. L'articolo Google regala 10 euro di credito per scusarsi dei problemi legati ai prezzi di alcuni film proviene da TuttoAndroid.

Filcams Lecce : "Da chiusura sale gioco Legali problema occupazionale" : Bari, 30 ott. (AdnKronos) - "Il proibizionismo non è la cura, non risolve completamente il problema ma soprattutto ne provoca un altro: quello occupazionale". Così all'AdnKronos Emanuele Sozzo, segretario della Filcams Cgil di Lecce, a proposito del rischio di chiusura in Puglia di molte sale per il

Lampi sul governo. La Lega : "Problema nei 5s - ma può diventare di coalizione...". Salvini sereno se ne vola in Qatar : Il cattivo tempo sul governo forse è arrivato un po' prima di quanto ci si aspettasse. Ma è arrivato, come prevedevano già a settembre autorevoli dirigenti della Lega. La previsione era questa: "Prima o poi, quella parte del Movimento 5 stelle più insofferente al contratto di governo con noi si farà sentire. E si potrà aprire una crisi". Una consapevolezza se vogliamo anche ovvia, ma che comunque, banale ...

Torino - consiglio approva mozione No Tav. La Lega vota contro e il consigliere Ricca : “Fuga in avanti del M5S” : L’approvazione della mozione “No Tav” da parte del consiglio comunale di Torino ha provocato reazioni differenti tra i consiglieri dei due gruppi che governano il paese. Per la capogruppo pentastellata Valentina Sganga quella di oggi “è una grande vittoria”, il leghista Fabrizio Ricca, che in aula ha votato contro, la considera come “una fuga in avanti del M5S”. Non sembra cambiare il parere degli attivisti No Tav che si sono radunati fuori dal ...

Presidenza Lega Pro - Ghirelli candidato unico : la Capotondi scelta come vice : È Francesco Ghirelli il candidato unico alla Presidenza della Lega Pro: tra i vice anche l'attrice Cristiana Capotondi. L'articolo Presidenza Lega Pro, Ghirelli candidato unico: la Capotondi scelta come vice è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nel Golfo colLegamenti a singhiozzo a Ischia e Procida scuole chiuse : Giornata difficile per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Dalle prime ore del mattino pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le ...