Lega e Movimento 5 Stelle stanno litigando da giorni sul futuro di Roma

Risultati elezioni Trentino 2018 - lo spoglio a Bolzano : Svp in discesa - sale la Lega - cade il Movimento : Crisi del Pd, il Carroccio verso la vicepresidenza. Exploit del dissidente 5 Stelle. Lunedì i dati del Trentino

Su cosa litigano Lega e Movimento 5 Stelle : cosa c'è di preciso nel condono che secondo Di Maio sarebbe stato "manipolato", e come potrebbe essere cambiato se i due partiti trovassero un accordo The post Su cosa litigano Lega e Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

Sondaggi - calo per Lega e Movimento 5 Stelle : Da quando è nato il governo i due partiti che lo sostengono hanno sempre visto crescere i propri consensi. Ora per la prima volta si registra un loro calo, sia pur leggero. La flessione, secondo un ...

Pace Fiscale - Lega e Movimento 5 Stelle trovano l’accordo (VIDEO) : Pace Fiscale arriva la fumata bianca tra Lega e Movimento 5 Stelle Accordo raggiunto tra 5 Stelle e Lega sulla Pace Fiscale. La fumata bianca nell’ultimo vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Tria e i vicepremier Di Maio e Salvini che ha preceduto il consiglio dei ministri. Sul tavolo ci sono sia il decreto Fiscale che la legge di bilancio. La sanatoria, con percentuali variabili, varrà solo per i contribuenti che hanno ...

Sondaggi elettorali : Lega e Movimento 5 Stelle non hanno più il 60% dei consensi : Segno negativo per la maggioranza giallo-verde che questa settimana, secondo il Sondaggio effettuato da Swg per La7 su un campione di 1.500 italiani, ha perso l'1,4% dei consensi rispetto la scorsa settimana. Lega e Movimento 5 Stelle quindi sembrano non superare più, e nemmeno raggiungere, il 60% dei consensi, fermandosi di fatto al 58,6%.Continua a leggere

Bagno di folla per Zingaretti : 'Un movimento di resistenza per mandare a casa Lega e M5S' : Nella giornata di sabato c'è stato un incontro con gli amministratori locali provenienti da tutta Italia, mentre nel pomeriggio ci sono stati una serie di incontri tematici, tra cui economia, ...

Sondaggi elettorali : Lega e Movimento 5 Stelle sono al 60% : Secondo il Sondaggio politico realizzato dall'Istituto Ixè, la maggioranza può contare sul 60% dei consensi. Se si votasse ora, la Lega di Matteo Salvini sarebbe nettamente il primo partito, seguito dal Movimento 5 Stelle: inchiodato al 17% il Partito Democratico, male anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.Continua a leggere

Bagno di folla per Zingaretti : 'Un movimento di resistenza per mandare a casa Lega e M5S' : Si è svolta in questo weekend del 13 e 14 ottobre a Roma presso la Ex Dogana a San Lorenzo la kermesse Politica Piazza Grande lanciata da Nicola Zingaretti in occasione della propria candidatura a segretario del PD [VIDEO]. Un'iniziativa a cui hanno partecipato migliaia di persone, non solo del Pd. Complessivamente ci sono state oltre 3.200 adesioni, con in particolare 600 tra sindaci e amministratori locali, ma anche centinaia di persone che ...

Carlo Buttaroni - istituto Tecnè : 'Prima flessione di Lega e Movimento 5 stelle' : Non possono continuare ad aumentare il consenso. E infatti, ecco la prima flessione per Lega e Movimento 5 stelle . Il presidente dell' istituto Tecnè , Carlo Buttaroni svela che perdono insieme il 2,...

Lega - il retroscena : irritazione con il Movimento 5 stelle. Si aspetta un segnale di Matteo Salvini : Bisogna ' resistere, resistere e resistere'. E' la parola d'ordine di Matteo Salvini che ora deve tenere tranquilli i suoi, irritati con gli alleati del Movimento 5 stelle . I leghisti di governo e ...

