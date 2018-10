Lecce Crotone | formazioni ufficiali e risultato in diretta live

Serie B Lecce -Crotone - probabili formazioni e diretta alle 21. Dove vederla in tv : LECCE - Posticipo della decima giornata stasera alle 21, tra Lecce e Crotone . Per il tecnico giallorosso Liverani , l'obiettivo è quello di tornare al successo dopo il ko interno con il Palermo cui ...

Lecce - Liverani annuncia "sorprese" : contro il Crotone scocca l'ora di Di Matteo? Le probabili formazioni : Possibili novità in formazione per il Lecce che stasera riceverà il ferito Crotone nel posticipo della 10giornata. Cosenza il lizza per un posto, riecco Palombi dal 1'.

Lecce-Crotone streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Lecce-Crotone streaming– In campo il campionato di Serie B, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Lecce-Crotone le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie B si affronteranno Lecce-Crotone in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV ...