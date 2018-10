wired

: Le case infestate e maledette d’Italia - _bufale_ : Le case infestate e maledette d’Italia - fratetoc : RT @john_robbiani: Nel weekend mi sono guardato #HillHouse su #Netflix. E semplicemente mi è piaciuto un sacco. -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Castello di MontebelloCa' DarioCasa di CefalùCastello di IllasiColobraroHalloween: tempo di vampiri, di morti viventi e di fantasmi. Soprattutto gli ultimi godono in questi giorni di una certa attenzione, complice anche la serie di Netflix Hill House, dedicata alle vicende della numerosa famiglia Crain che per qualche mese vive in quella che negli Usa è considerata la casa più infestata. Negli Stati Uniti abbondano lespettrali, mentre tradizionalmente è l’Inghilterra la patria dei castelli stregati. E in Italia? Nessun fantasma per noi? Tutt’altro: i luoghi che si credono infestati sono diversi lungo tutta la penisola. “Quasi tutte le regioni hanno le loro”, spiega Massimo Polidoro, uno dei massimi esperti di misteri in Italia. Da anni è direttore generale del Cicap, l’associazione che sfata le bufale sul mondo dell’occulto (e non solo), e da poco è uscito per ...