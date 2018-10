Le big di Serie A poco “azzurrabili” | gli italiani titolari valgono solo il 14%

biglietti Juventus-Cagliari : come acquistare gli ultimi tickets per l’undicesima giornata di Serie A : Sabato 3 novembre alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match tra Juventus e Cagliari, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia, desiderosi di confermare la propria leadership nel torneo nazionale, affronteranno tra le mura amiche i sardi in un confronto sulla carta a senso unico. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sembrano un’armata invincibile e il ...

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate : big match al Modena - Avellino ancora in flessione! : RISULTATI SERIE D: livescore delle partite di oggi domenica 28 ottobre 2018. Il Bari continua a vincere, il Modena si prende il big match contro il Crema mentre l'Avellino frena ancora(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:58:00 GMT)

Hockey pista - Serie A1 2018/19 : al Sarzana il big match di giornata - in tre in vetta alla calssifica : Quarta giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista maschile, che dopo lo spezzatino del turno precedente vive tutte e sette le partite disputarsi in questo sabato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo dal 5-3 del Lanaro Breganze sul Valdagno, condita dalla tripletta di Eloi Mitjans, mentre in testa alla classifica troviamo Amatori Lodi (5-2 al Vercelli), Impredil Follonica, che avanti 0-3 si fa ...

Serie C - le probabili formazioni : il big match è Pordenone-Fermana : Si torna in campo nei Gironi A e B. Spicca la sfida al vertice tra Pordenone e Fermana, rispettivamente prima e seconda nel Girone B. Nel Girone A la Juventus U23 fa visita alla Lucchese. Girone A ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...

Serie B 5^ giornata : Martedì 25 big match Cittadella-Benevento : Serie B 5^ giornata: Martedì 25 big match Cittadella-Benevento. La 5^ giornata del campionato di Serie B si giocherà Martedì 25 settembre The post Serie B 5^ giornata: Martedì 25 big match Cittadella-Benevento appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Moviola serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

Serie A Spal - Semplici : «Non è la Roma dell'anno scorso - ma resta una big» : FERRARA - "Se ho dormito? Abbastanza serenamente, dopo una vittoria storica. Battere la Roma, squadra di valore in Italia ed Europa è stata una bella emozione e ci dà autostima, abbiamo fatto una ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : big verso le Coppe (9^ giornata) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 9^ giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi di oggi 20 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:08:00 GMT)

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2018-2019 : big match Schio-Ragusa. Impegni casalinghi per Venezia e Napoli : Terza giornata della Serie A1 di Basket femminile che vivrà il suo culmine in quello che è il posticipo di questo turno di campionato. A Schio va in scena il remake della finale Scudetto dello scorso anno tra il Famila e la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto atteso perchè le venete, nonostante i tanti cambiamenti del mercato estivo, sono in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre le siciliane vogliono riscattare la sconfitta ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la terza giornata chiede conferme e riscatti. big match Avellino-Bologna : La terza giornata della Serie A 2018-2019 presenta diversi match interessanti per molteplici ragioni: come argomenti ci sono l’ottimo inizio di Cremona, il ritorno dalle fatiche europee di Milano, la necessità di ripartire di Trento, e infine la partita potenzialmente più appetibile dell’intero turno, quella che oppone Avellino a Bologna nel ritorno al PalaDelMauro degli irpini. VANOLI CREMONA-RED OCTOBER CANTU’ (Sabato 20 ...

Hypnotist's Love Story dell'autrice di big Little Lies diventerà una serie tv per ABC : Un altro romanzo di Liane Moriarty autrice di Big Little Lies, è pronto per arrivare in tv.ABC sta lavorando insieme a Heather Graham che sarà produttrice e interprete, a una versione televisiva di The Hypnotist's Love Story un drama tratto dal romanzo omonimo di Liane Moriarty. Katie Wech si sta occupando dell'adattamento che sarà prodotto da Mandeville Television insieme agli ABC Studios.prosegui la letturaHypnotist's Love Story ...