Le banche italiane non rischiano Gli stress test? Senza stress

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) E' partito il conto alla rovescia per i risultati degliEba che saranno resi noti venerdì sera a mercati chiusi. Le(Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm e Ubi Banca) non dovrebbero presentare particolari criticità, ma mentre una bocciatura potrebbe scatenare nuove vendite, una promozione rischia di non convincere fino in fondo gli investitori. Iinfatti si basano su dati 2017 ormai ritenuti superati e non tengono conto del peso dell'allargamento dello spread Btp-Bund che potrebbe riverberarsi in particolare sui conti di istituti non esaminati e giudicati "fragili" dal mercato come Mps, Banca Carige o Banca popolare di Bari. Per questo il governo starebbe valutando possibili misure alternative di sostegno, se si presentasse la necessit