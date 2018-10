L' avvocato di Battisti | Non è scappato | a breve tornerà a casa

ilgiornale

: Cesare Battisti, l'avvocato: è a San Paolo e tornerà a casa sua #cesarebattisti - MediasetTgcom24 : Cesare Battisti, l'avvocato: è a San Paolo e tornerà a casa sua #cesarebattisti - MediasetTgcom24 : Avvocato: Battisti è a San Paolo e tornera' a casa sua #Battisti - scuroscuroscuro : Cesare Battisti, l'avvocato: è a San Paolo e tornerà presto a casa sua Il legale smentisce i reportage di stampa, s… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Igor Tamasauskas, uno degli avvocati di Cesare, fa sapere che il proprio assistito non èma è andato a San Paolo, dove ieri ha incontrato i suoi rappresentanti legali. Ha precisato altresì che nei prossimi giornia Cananeia, dove risiede. Niente fuga, quindi, per l'ex terrorista rosso, che secondo alcune indiscrezioni di stampa dopo l'elezione di Jair Bolsonaro avrebbe fatto perdere le proprie tracce, per evitare di essere estradato in Italia, come promesso in campagna elettorale dal politico di origini italiane.L'ha aggiunto che"dispone di una decisione del Supremo Tribunale Federale che garantisce la sua permanenza in Brasile". E sulla base di questa decisione a suo dire il governo brasiliano non può concedere l'estradizione, almeno fino a quando il tribunale stesso non avrà deciso se la modifica una decisione presa da un predecessore ...