Lavoro | la disoccupazione risale sopra al 10% | 34mila occupati in meno

Usa - Lavoro da record : la disoccupazione scende al 3 - 7% : Le aziende americane continuano ad assumere, e pure se lo fanno con un passo meno veloce del previsto, il tasso di disoccupazione sorprende tutti e scende ai minimi dal 1969. È il consuntivo dei dati ...

Indennità di disoccupazione - un miliardo e 700 milioni vanno a chi non si attiva per cercare Lavoro : MILANO - Tra marce indietro sulla riforma degli ammortizzatori sociali, annunci sul potenziamento dei centri per l'impiego, un miliardo promesso dalla vice ministra Laura Castelli, e promesse sul ...

Istat - disoccupazione cala al 9 - 7% “mai così tanto Lavoro dal 1977”/ Renzi “merito Jobs Act” - ma i sindacati.. : Dati Istat, disoccupazione cala al 9,7%: "mai così tanto lavoro dal 1977", ma siamo terzultimi in Europa. Renzi, "merito del Jobs Act", sindacati attaccano "solo precariato"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Lavoro - disoccupazione al 9 - 7% - ai minimi dal 2012. "Record" di contratti a termine : In rialzo l'occupazione dipendente permanente, +50mila, e quella a termine, +45mila,. Torna però a crescere la disoccupazione giovanile, pari al 31%

Lavoro - disoccupazione al 9 - 7% - minimo dal 2012. "Record" di contratti a termine : In rialzo l'occupazione dipendente permanente, +50mila, e quella a termine, +45mila,. Torna però a crescere la disoccupazione giovanile, pari al 31%

Lavoro - tasso di disoccupazione sotto il 10% : è la prima volta dal 2012 : Segnali di miglioramento dal mercato del Lavoro italiano. Ad agosto, fa sapere l'ISTAT, il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7% , -0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, portandosi ai ...

Lavoro - tasso di disoccupazione in calo al 9 - 7% : Segnali di miglioramento dal mercato del Lavoro italiano. Ad agosto, fa sapere l'ISTAT, il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7% , -0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, portandosi ai ...

Lavoro - Istat : _disoccupazione agosto giù al 9 - 7% - minimi da 2012 : Roma, 1 ott., askanews, - Ad agosto il tasso di disoccupazione scende al 9,7%, -0,4 punti percentuali su base mensile, collocandosi ai minimi dal 2012. E' la stima preliminare dell'Istat. Per il ...

Lavoro - Istat : ad agosto disoccupazione giovani sale al 31% : Roma, 1 ott., askanews, - Ad agosto la diminuzione del numero di disoccupati è diffusa su tutte le classi di età, tuttavia, il tasso di disoccupazione cresce tra i giovani 15-24enni di +0,2 punti ...

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : mai sotto il 10 dal 2012. Ma salgono giovani senza Lavoro e contratti a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...

Lavoro - Istat : ad agosto disoccupazione giovani sale al 31% : Roma, 1 ott., askanews, - Ad agosto la diminuzione del numero di disoccupati è diffusa su tutte le classi di età, tuttavia, il tasso di disoccupazione cresce tra i giovani 15-24enni di +0,2 punti ...

Lavoro - quest’anno le domande di disoccupazione sono aumentate del 6 - 2% rispetto al 2017 : Il dato positivo che emerge dall'Osservatorio sulla cassa integrazione dell'Inps è che nei primi sette mesi di quest'anno le assunzioni dei datori di Lavoro privati complessive sono state 4.597.000 (+6,5%) a fronte di 3.560.000 cessazioni (+10,7%), con un saldo positivo per oltre un milione di unità (1.037.000).Continua a leggere

Lavoro : si torna a livelli pre-crisi - ma disoccupazione resta alta : Fatturato e ordinativi in frenata riflettono la debolezza della domanda interna e i primi segnali di rallentamento dell'economia mondiale a causa dei dazi -

Mercato del Lavoro - la Sardegna registra un incremento della forza Lavoro. Ma la disoccupazione cresce : Buona performance per il Mercato del lavoro in Sardegna, in controtendenza rispetto ai dati che interessano altre regioni del Mezzogiorno e del resto d'Italia. Molta più gente di prima oggi guarda al ...