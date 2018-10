Lavoratori a tempo determinato | come cambiano le regole per 500mila contratti

Maltempo Sardegna - Ugl : “Disagi per i Lavoratori della Saras” : Disagi e difficoltà per i lavoratori della Saras dopo il disastro provocato dalle precipitazioni dei giorni scorsi e dai problemi alla viabilità. “Si è sottovalutato troppo a lungo l’enorme impatto sulla sicurezza che la viabilità ha sul polo industriale di Sarroch – denuncia il segretario provinciale della UGL Chimici Andrea Geraldo – ricordando che la Sarlux è regolamentata dalla Direttiva Seveso, ed è pertanto ...

Santa Teresa : 'Lavoratori fermi da mesi - ma la Provincia temporeggia' : BRINDISI - Il sindacato Cobas organizza una assemblea dei lavoratori in cassa integrazione della Santa Teresa per Lunedì 8 ottobre alle ore 9,00 presso la Provincia di Brindisi per discutere dell'...