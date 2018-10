ilpost

: L'Antitrust stoppa Ryanair, sospeso il supplemento per il bagaglio a mano - HuffPostItalia : L'Antitrust stoppa Ryanair, sospeso il supplemento per il bagaglio a mano - notiveri : L’#Antitrust ha sospeso le nuove regole sui bagagli a mano di #Ryanair e Wizz Air: L’AGCM (l’Autorità garante della… - Lettera43 : Per l'Antitrust la richiesta di un supplemento per il bagaglio a mano fornisce una falsa rappresentazione del reale… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) hain via cautelare, cioè provvisoriamente, lesuidelle compagnie low-costAir che sarebbero entrate in vigore da domani,halesuidiAir Il Post.