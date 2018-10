La villa dove si nascondeva il latitante Salvatore Fido | arrestato dalla Polizia

Caso Orlandi - la villa dei misteri dove sono state trovate le ossa : Le ossa che potrebbero appartenere a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sono state trovate duranti alcuni lavori di ristrutturazione di un locale annesso a villa Giorgina , sede della Nunziatura ...

Calcio villa D'Agri di Marsicovetere - PZ - - Mancini : "Ragazzi dovete divertirvi' : L'importanza dello sport e del Calcio giovanile in particolare è stata sottolineata anche da Walter Rizzi, responsabile del coordinamento dei progetti Eni Val D'Agri. I kit da gioco e i palloni sono ...

Fiocco azzurro all'ospedale di villa d'Agri - dove non c'è il punto nascite - : A chi ha fretta di venire al mondo poco importa la geografia dei punti nascita aperti voluti dai piani sanitari. Così, questa mattina, nel cortile dell'ospedale di Villa d'Agri si è sentito, dopo tempo, il vagito di un bebè ...

villa Fiorelli - dove regnano degrado e tossici : degrado, spaccio di droga e vandalismo. È questo il quadro desolante che appare non appena si mette piede dentro Villa Fiorelli, un parco storico, esteso per circa un ettaro, che si trova a Roma, a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano.La storia di Villa Fiorelli: da Garibaldi al degradoLa Villa, realizzata come piazza giardino negli anni "30 e divenuta famosa anche perché in questo luogo, qualche anno prima, nel 1849, Giuseppe ...

Temptation Island Vip 2018 : dove si trova il villaggio del programma : dove si trova il villaggio di Temptation Island Vip? In quale location viene girato il programma? Dopo l’edizione classica, terminata i primi di agosto, Maria De Filippi ha deciso di lanciare l’edizione di Temptation Island Vip 2018. In onda da martedì 18 settembre su Canale 5, torna l’edizione famosa del programma. Dopo i picchi di […] L'articolo Temptation Island Vip 2018: dove si trova il villaggio del programma ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin vorrebbero trasferirsi in Canada - dove lui ha appena comprato una mega villa : Ecco perché The post Justin Bieber e Hailey Baldwin vorrebbero trasferirsi in Canada, dove lui ha appena comprato una mega villa appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato ha messo in vendita la villa dove era stata trovata incosciente : "Si sta mettendo il passato alle spalle" The post Demi Lovato ha messo in vendita la villa dove era stata trovata incosciente appeared first on News Mtv Italia.

villa Adriana - il luogo dove l’imperatore celebrò il suo amore per il giovane Antinoo : La relazione fra l’imperatore Adriano e il giovane Antinoo ha del leggendario, e Villa Adriana è forse uno dei luoghi che meglio ci racconta questa leggenda. Dal Canopo all’Antinoeion, sono tantissimi gli indizi lasciati dal tempo per ricostruire l’affascinante storia d’amore fra i due.Continua a leggere