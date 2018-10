La vedova di Enzo Tortora contro «Portobello»

Portobello - Antonella Clerici attaccata dalla vedova di Enzo Tortora : 'Cos'ha dimenticato' : Francesca Scoppelliti , la compagna del defunto Enzo Tortora , non promuove Antonella Clerici che ha riportato in televisione il mitico Portobello . 'Sabato sera è partita una nuova edizione di ...

Portobello - la vedova di Enzo Tortora contro la Clerici : "Avrebbe dovuto ricordare la vicenda giudiziaria" : Sabato sera su Rai 1 è tornato Portobello, il mercatino televisivo ideato da Enzo Tortora nel 1977. La trasmissione, come saprete, è stata l'ultima in ordine cronologico ad essere investita dalla tendenza reboot, e ha rivisto il proprio linguaggio e i propri contenuti rimodulati alla contemporaneità e sopratutto alla conduzione di Antonella Clerici, nuova padrona di casa.Buona la prima per il programma, che nonostante non abbia "vinto" la ...