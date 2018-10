La Var del Tgla7 | l' articolo sulle case da sanare a Ischia - Inserito nel decreto per

InnoVare - comunicare - motiVare : la rete consolare del futuro : Roma, , askanews, - Innovare, comunicare, motivare. Sono i tre filoni su cui la Conferenza dei consoli italiani nel mondo, organizzata a Roma il 30 e il 31 ottobre, punta a costruire le fondamenta della rete consolare del futuro, un punto di riferimento per i quasi sei milioni di italiani residenti all'estero, un ...

La sanzione Ue all'Italia potrebbe arriVare prima del previsto (e "a causa" del debito fatto dal Governo Gentiloni) : La Commissione Europea affila le armi e si prepara a usare il pugno duro nei confronti dell'Italia se le sue richieste di riscrivere un nuovo Documento Programmatico di Bilancio, come il Governo Conte ha lasciato intendere, non verranno accolte. Pronta, alle brutte, anche ad assumere un'altra decisione che non ha precedenti in Ue, dopo il respingimento del Dpb: l'apertura di una procedura di infrazione in tempi rapidi, già nelle prossime ...

Giro d’Italia 2019 – Viviani commenta l’edizione 102 della Corsa Rosa : “un velocista come me deve farsi troVar pronto sin dalla prima tappa” : Le parole di Elia Viviani alla presentazione del Giro d’Italia 2019: le prime impressioni del velocista italiano sull’edizione 102 della Corsa Rosa Un Giro moderno, così è stata definita l’edizione 102 del Giro d’Italia presentata oggi a Milano. Alla presentazione ufficiale della Corsa Rosa 2019 non poteva di certo mancare Elia Viviani, maglia ciclamino dell’edizione 2018 del Giro. Il ciclista italiano ...

Immensa “colonia” di polpi avvistata a coVare : le rarissime immagini dagli abissi della California [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Gboard sta testando la possibilità di Variare la velocità di cancellazione delle parole : Google sta testando con la modalità a/b una nuova opzione su Gboard, che permette di regolare la velocità di cancellazione delle parole. L'articolo Gboard sta testando la possibilità di variare la velocità di cancellazione delle parole proviene da TuttoAndroid.

Ultrà della Roma rapina due liceali e li porta al bancomat per preleVare : In piena notte a Prati ha prima preso in ostaggio un ragazzino, poi ha teso nella trappola un altro, e alla fine ha minacciato di fare la stessa fine ad altri tre minorenni. 'Se chiamate le guardie vi ...

River Plate in finale di Libertadores - il tecnico del Gremio accusa : 'Al Var Stevie Wonder' : Boca Juniors e River Plate potrebbero sfidarsi nella finale di Copa Libertadores per la prima volta nella storia della competizione. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, le due grandi del calcio ...

FaVara - palazzetto dello sport : da gioiello a struttura degradata : Degrado e fatiscenza. Si potrebbe riassumere in queste due parole la situazione in cui versa il palacongressi di Favara. Una struttura che doveva essere il fiore all'occhiello della cittadina ...

Ferrovie dello Stato dà il via libera all’offerta di acquisto per salVare Alitalia : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta di acquisto per Alitalia e Alitalia Cityliner. L'offerta mette in campo una possibile collaborazione a patto che vengano rispettati alcuni paletti, tra cui la partecipazione di un'altra compagnia aerea all'operazione.Continua a leggere

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Varese perde la prima partita sul campo dell’Alba FeherVar : L’Openjobmetis Varese stecca per la prima volta nella Europe Cup 2018-2019. I lombardi, dopo aver vinto i primi due incontri contro Rilski Sportist e Porto, cedono per 85-77 sul campo degli ungheresi dell’Alba Fehervar, a punteggio pieno in classifica. La squadra italiana manterrà comunque la seconda posizione al termine del girone di andata, ma dovrà cercare di vincere i prossimi due match per poi giocarsi il primo posto nel gruppo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mara NaVarria non vuole fermarsi. Ora il mirino è su Tokyo 2020 : Tra due settimane comincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma e si riprenderà proprio dalla spada femminile, con la gara di Tallinn. Proprio in Estonia, l’anno scorso, a trionfare fu Mara Navarria, in quello che è stato il viatico ad una stagione semplicemente eccezionale per la friulana. Da quel momento sono arrivate anche la vittoria di Budapest ed il secondo posto di Doha, con Mara che ha raggiunto la posizione numero uno del ...

Red Dead Redemption 2 : Dove troVare Kaa del Libro della Giungla : Dopo la dimora di Bilbo Baggins del Signore degli Anelli e gli alieni, vogliamo svelarvi l’esatta ubicazione del Serpente Kaa del Libro della Giungla in Red Dead Redemption 2. Dove trovare Kaa in Red Dead Redemption 2 Vi anticipiamo che il serpente non parla e non mode, è semplicemente un grosso pitone attorcigliato su un ramo come Kaa del Libro della Giungla, naturalmente i riferimenti ci sono tutti, se volete ...

Red Dead Redemption 2 : Dove troVare la dimora di Bilbo Baggins del Signore degli Anelli : Dopo gli Alieni di X-FILES, è il turno della dimora di Bilbo Beggins del Signore degli Anelli. A seguire vi riportiamo le istruzioni esatte per trovare la suddetta abitazione in Red Dead Redemption 2. Dove trovare la dimora degli Hobbit in Red Dead Redemption 2 Rockstar ha arricchito il mondo di gioco tramite numerosi Easter Eggs, in questi giorni cercheremo di trattarli tutti. Se siete sopravvissuti all’incontro di terzo tipo con ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : doppia sfida ungherese per Sassari e Varese alla ricerca del terzo successo consecutivo : Chiusa la 4a giornata di campionato, per Dinamo Sassari e Openjobmetis Varese è già tempo di concentrarsi sui prossimi impegni. Archiviate due buone vittorie casalinghe, rispettivamente contro Torino e Trieste, le due formazioni italiane scenderanno in campo nella 3a giornata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Sarà uno scontro tra Italia e Ungheria, con Varese che volerà a Székesfehérvár per affrontare l’Alba Fehervar (martedì 30 ottobre ore ...