La scintilla tra i sindacati per una nuova marcia dei 40 mila

Asia Argento si prende Roma. scintilla sul red carpet della Festa del Cinema e precisa : "Mi sento tradita" : Il volto di Asia Argento sembra aver ritrovato un po' di luce, come quella che risplende dal suo vestito in paillettes che sfoggia, con il sorriso, sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Ai fotografi si mostra con le bracci alzate, mettendo in mostra i muscoli, forse a voler comunicare di aver recuperato un po' di quella forza che, dopo le ultime vicissitudini che l'anno coinvolta, sembrava averla abbandonata. Scarpe rosa cipria e tanti ...

Festival di Venezia 2018 - Natalie Portman scintillante sul red carpet di Vox Lux. Gambe in bella mostra e trasparenze osé : le pagelle : La settima serata della 75esima mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ha una protagonista assoluta e incontestabile. Al Lido per promuovere il film Vox Lux, il premio Oscar Natalie Portman ci tiene a far sapere forte e chiaro che la star della Laguna, per una sera, è lei. E lo fa scintillando sul tappeto rosso in una creazione firmata Gucci, un tripudio di paillettes gold in stile anni Ottanta, che ricorda molto la carta ...