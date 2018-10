huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La sanzione Ue all'Italia potrebbe arrivare prima del previsto (e 'a causa' del debito fatto dal Governo Gentiloni) htt… - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: La sanzione Ue all'Italia potrebbe arrivare prima del previsto (e 'a causa' del debito fatto dal Governo Gentiloni) htt… - alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: La sanzione Ue all'Italia potrebbe arrivare prima del previsto (e 'a causa' del debito fatto dal Governo Gentiloni) htt… - HuffPostItalia : La sanzione Ue all'Italia potrebbe arrivare prima del previsto (e 'a causa' del debito fatto dal Governo Gentiloni) -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La Commissione Europea affila le armi e si prepara a usare il pugno duro nei confronti dell'se le sue richieste di riscrivere un nuovo Documento Programmatico di Bilancio, come il Governo Conte ha lasciato intendere, non verranno accolte. Pronta, alle brutte, anche ad assumere un'altra decisione che non ha precedenti in Ue, dopo il respingimento del Dpb: l'apertura di una procedura di infrazione in tempi rapidi, già nelle prossime settimane, con un'applicazione delle sanzioni economiche, sottoforma di un deposito infruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL dello scorso anno, quasi immediata.C'è un passaggio nellalettera dell'Ue che il Commissario Pierre Moscovici ha consegnato brevi manu al ministro dell'Economia Giovanni Tria che lascia aperta la porta a una possibile accelerazione. "Le conclusioni dell'ultimo rapporto 126(3) del maggio 2018 (sull'anno ...