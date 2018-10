La passione mi guida | Domitilla

gqitalia

Sono cresciuta a latte e benzina nel biberon. Se nasci e cresci a Bologna in qualche modo hai un motore nel cuore, che sia a 2 o 4 ruote non importa ma é lì che ruggisce finché non lo porti in giro. Anche per me é stato così. Da sempre appassionata di motori, soprattutto a due ruote, ho iniziato per gioco e ora é diventata un'ossessione. Ho preso dalla mamma che si è comprata la moto prima ...