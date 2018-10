La nuova Inter è l' anti-Juve ritrovata

Juventus-ultras - ecco la nuova puntata con nuove intercettazioni telefoniche : Andrea Agnelli, qualche giorno fa durante l'assemblea degli azionisti della Juventus, era stato duro in riferimento al bagarinaggio e agli striscioni di Superga: "La giustizia sportiva ci ha già sanzionato. Basta insinuazioni sul bagarinaggio. Gli striscioni nel derby? Alessandro D'Angelo non ha favorito l'ingresso di striscioni canaglia su Superga, come già li avevo definiti. Non lo dico io, lo prova la sentenza della Corte Federale d"Appello e ...

Emicrania : si apre una nuova era per la sua cura - trovato “l’interruttore” che spegne il dolore : “Si apre una nuova era per la cura dell’Emicrania“. Piero Barbanti, direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma ha pronunciato questa frase presentando un nuovo farmaco per la prevenzione dell’Emicrania episodica e cronica che, dopo essere stato approvato in Usa, a breve dovrebbe arrivare anche in Europa e in Italia. L’esperto, intervenuto sul ...

Marco Carta a Domenica Live/ Dopo la rinuncia a Tale e Quale Show nuova intervista con Barbara d’Urso : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:39:00 GMT)

Inter - Steven Zhang : "Insieme vero una nuova era di successi" : Dopo l'ufficialità lanciata dall'Inter sui propri profili social , sul sito ufficiale del club nerazzurro sono comparse le prime parole di Steven Zhang da presidente: 'Continueremo a concentrarci ...

Cucchi - Salvini "Errore di un carabiniere non infanga l'Arma"/ Ultime notizie - emerge nuova intercettazione : Cucchi, telefonata del carabiniere al 118 “Sta male”. Ultime notizie, il comandante Nistri difende l’Arma in occasione dell'evento per il 40esimo anniversario del Gis(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Magic UX è una nuova interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui interagiamo con lo smartphone : Magic UX è un'interfaccia che utilizza la realtà aumentata per "collegare" app diverse a uno spazio fisso all'interno del mondo fisico L'articolo Magic UX è una nuova interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui interagiamo con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

La nuova direttiva europea sull’acqua interesserà soprattutto la Sicilia : Punta a introdurre nuovi parametri per valutare la potabilità dell'acqua pubblica, e in Italia potrebbe avere più conseguenze che altrove The post La nuova direttiva europea sull’acqua interesserà soprattutto la Sicilia appeared first on Il Post.

Italia - ora sfrutta questa volley mania nel Bel Paese! Interesse alle stelle - una nuova alba azzurra? : Sono state sei settimane strepitose e ricche di emozioni, la grande pallavolo ci ha fatto vivere un mese e mezzo di grande intensità, siamo stati accompagnati da partite da brividi e da azioni al fulmicotone. I due Mondiali 2018 di volley sono stati davvero eccezionali e hanno fatto scoppiare la pallavolo mania in Italia come testimoniano i dati di ascolto (ieri addirittura picco di 8 milioni e 43% di share per la finale persa dalle azzurre ...

Fisica - nuovo riconoscimento internazionale per Christian Corda : il giovane nuorese fornisce una nuova prova della relatività generale : nuovo successo per Christian Corda, giovane fisico nuorese che, fornendo una nuova prova della relatività generale, si è guadagnato il prestigioso premio scientifico internazionale di menzione Onorevole della “2018 Essay Competition of the Gravity Research Foundation”. Si tratta del terzo riconoscimento di questo tipo conferito a Corda, che già si era aggiudicato il premio nel 2009 e nel 2012. Nel suo nuovo lavoro, pubblicato su International ...

Intimissimi presenta la nuova collezione maglieria : Irina Shayk interpreta l’eleganza del nuovo “Ultralight with Cashmere” [GALLERY] : Accanto alla pura seta e alla lana e seta Intimissimi introduce il nuovo “Ultralight with Cashmere” in diverse tonalità perfette da indossare in qualsiasi momento della giornata. Travel Style e stress free sono i trend irrinunciabili per la stagione Autunno Inverno 2018 Intimissimi declina la collezione maglieria in tre differenti filati e dedica la nuova linea alla donna elegante e dinamica, vestendola con capi second skin comodi e caldi: ...

Inter - nuova clausola per Brozovic : L' Inter è pronta ad annunciare il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic . Secondo La Gazzetta dello Sport , nel nuovo accordo sarà inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

«Élite» - la nuova serie fenomeno di Netflix : Nano e Carla si raccontano in questa videointervista : Una scuola per ricchi, di quelle che la televisione ha insegnato a detestare. Élite, su Netflix dal 5 ottobre, all’apparenza non avrebbe nulla di diverso da Gossip Girl. La serie tv, seconda produzione spagnola di Netflix dopo La casa di carta, si dipana tra i corridoi di Las Encinas, dove i ricchi sono il futuro e i poveri rimangono a guardare. Non c’è differenza sociale ammessa nell’istituto, né diversità culturale. I ragazzini, viziati ...

Hailey Baldwin pazza per Justin Bieber in una nuova intervista : E rivela cos'ha in mente per i nomi dei futuri figli The post Hailey Baldwin pazza per Justin Bieber in una nuova intervista appeared first on News Mtv Italia.

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - le clamorose intercettazioni incastrano Agnelli : “lo ha ammazzato”. Bianconeri nei guai - parte una nuova Calciopoli : 1/7 ...