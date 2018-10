La notte dei Santi a Ragusa invece di Halloween

Maltempo - notte di paura in Friuli : sale il livello dei fiumi - crolla ponte a Comeglians [LIVE] : Il fronte principale del Maltempo sta passando sul Friuli Venezia Giulia e porta venti correnti che hanno toccato i 100 km/h sulla costa e anche i 200 km/h sulle vette intorno ai 2000 metri e 150 Km/h a 1500 metri. Nella notte arriverà anche l’aria più fresca che segue il fronte. Lo rende noto un bollettino della Protezione civile Fvg. Nella notte cadranno piogge e temporali sparsi, non più concentrate sulle zone nord-occidentali della ...

Una notte di terrore a Firenze : irruzione dei ladri - poi le botte : L'ennesimo caso che rischia di riaprire le polemiche a pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova legge sulla legittima difesa. Ha vissuto una notte di crudo terrore una donna che, sopresa nel sonno da due ladri, è finita in balìa degli aguzzini che l'hanno malmenata pure di sottrarle le ricchezze della cassaforte.La monte corre rapidamente ai fatti di Lodi, dove non molto tempo fa due coniugi sono stati sequestrati, picchiati e ...

Maltempo : 465 interventi dei vigili del fuoco nella notte in tutta Italia : Sono 465 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in diverse regioni d’Italia a causa del Maltempo: “Dalla mezzanotte alle 7 i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi in Toscana, 60 nel Lazio, 49 in Lombardia, 36 in Calabria, 35 in Campania, 33 in Veneto, 30 in Sicilia, 28 in Liguria e 14 in Friuli Venezia Giulia“, si legge sul profilo Twitter dei vigili. L'articolo Maltempo: 465 interventi dei vigili del fuoco ...

notte di festa per Hamilton - l’ora dei rimpianti per Vettel : Mancava solo la matematica. E’ arrivata anche questa in Mexico. Lewis Hamilton è ancora campione del mondo di Formula Uno.

Commemorazione dei Defunti a Catania nel segno della tradizione tra “notte di Zucchero” e “Fiera dei Morti” : Le festività dedicate alla Commemorazione dei Defunti seguiranno quest’anno, a Catania, il solco della più antica e autentica tradizione siciliana

AL LICEO DE SANCTIS TUTTO PRONTO PER LA notte dei LICEI ECONOMICO SOCIALI : ... di diritto di sociologia, coinvolgendo tutti i partecipanti in laboratori, workshop, animazioni e spettacoli sul tema fissato per il corrente anno dalle scuole con indirizzo LES: "i nuovi diritti ...

FLAMINIA BOLZAN/ Il debutto nel mondo dei libri con “Turchese” (S’è fatta notte) : FLAMINIA BOLZAN è pronta a presentare il suo libro dal titolo Turchese. La criminologa oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte in onda su Rai 1(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:48:00 GMT)

La notte dei ritorni : da Gallinari a Butler - 'separato in casa' : Torino - Prima fischiato, poi osannato. La bizzarra notte d'apertura casalinga si tramuta in un trionfo per Jimmy Butler, che trascina Minnesota al successo 131-123 contro Cleveland. Merito dei suoi ...

Cremona : fuga a 200 all'ora nella notte - l'auto dei ladri finisce fuori strada : Morto uno dei 3 fuggitivi, che dopo un furto non si erano fermati a un posto di blocco dei carabinieri

Sanremo - fiamme e lancio di mobili in carcere : nella notte la rivolta dei detenuti : Lenzuola imbevute d'olio, televisori lanciati nel corridoio e mobili incendiati. Nel cuore della notte una rivolta ha trasformato il carcere di Sanremo Valle Armea in un vero e proprio campo di ...