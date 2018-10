La missione del telescopio spaziale Kepler della NASA è finita | non cercherà più nuovi

missione 'possibile' : la Nasa dà la caccia ai pianeti 'sosia' della Terra : C'è grande attesa perché Tess si pronunci. Non è una maga, ma è la sonda lanciata in orbita lo scorso aprile con il compito di andare a caccia dei pianeti 'sosia' del nostro, quindi potenzialmente abitabili [VIDEO]. Corpi celesti con caratteristiche simili a quelle della Terra. Una Missione ritenuta più che possibile e che galvanizza gli scienziati. L'ha avviata la Nasa, l'ente spaziale americano. Ma anche l'Esa, l'ente europeo sta per ...

La realtà non si allinea alla manovra : l'Istat vede il pil fermo. Nuovo richiamo della Commissione Ue : Per la prima volta dal 2014 l'Istat vede un pil fermo: nessuna evoluzione nel terzo trimestre dell'anno rispetto ai tre precedenti, solo uno 0,8 in più su base annua. Poco. La realtà non incrocia l'ottimismo della manovra economica del governo gialloverde bocciata dalla Commissione europea. E oggi proprio da Bruxelles arriva una nuova lettera di richiamo: è prassi, dicono da Palazzo Berlaymont. Ma i contenuti della nuova ...

Salvare eventuali banche a rischio? No comment della Commissione Ue : La Commissione europea sceglie la strada del silenzio e non commenta le assicurazioni rilasciate nei giorni scorsi da esponenti del governo italiano secondo cui, se sarà necessario, in caso di crisi ...

La Prova del Cuoco - anche Chef Kumalé dice addio alla trasmissione : “Anche in cucina ormai vince lo slogan ‘Solo gli italiani'” : Un altro Chef dice addio a La Prova del Cuoco. anche Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione di Rai 1 ora condotta da Elisa Isoardi, compagna del ministro dell’Interno e vicepremier Mattero Salvini, perché a suo dire porta anche in cucina lo slogan “Prima gli italiani“, dando vita a restrizioni culinarie. “L’idea di andare in televisione per raccontare ...

missione archeologica italiana svela i segreti del dio della tempesta degli Ittiti : Dal 2008 dirige la Missione archeologica in Anatolia centrale dell'Università di Firenze e, al Centro cultura turco 'Yunus Emre' di Roma, la professoressa Stefania Mazzoni ha presentato i risultati ...

Zingaretti fissa l'obiettivo : 'Stanno distruggendo l'Italia - missione del Pd è salvarla' : Il Pd prova a voltare pagina. Le ultime batoste elettorali rappresentano un punto da cui dover ripartire. Un tema di cui si discute nell'ambito del Forum per l'Italia, manifestazione organizzata dal Partito Democratico a Milano. Un appuntamento in cui, tra i protagonisti più attesi, c'è sicuramente Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria della forza politica. Il presidente della Regione Lazio viene da più parti considerato come uno dei nomi ...

Legge sui Bed&Breakfast - Di Lucente : proposta al vaglio della IV Commissione per bilanciare il settore : ... allo stesso tempo speriamo che loro lavorino in sinergia per migliorare l'offerta ricettiva del Molise e contribuire ad innescare un circuito virtuoso per l'intera economia locale".

Serie C - sospese fino al 25 novembre le partite delle squadre in attesa di ripescaggio o riammissione : La situazione che coinvolge la Lega di Serie B e la Lega Pro , con il contenzioso relativo al format della Serie B , a 19 o a 22 squadre, e che vede interessate alcune società attualmente partecipanti ...

L'ultimo Boy Scout - missione : Sopravvivere - 20/ Streaming video del film di Tony Scott (oggi - 26 ottobre) : L'ultimo boy Scout-Missione sopravvivenza, il film in onda su Iris oggi, venerdì 26 ottobre 2018. Nel cast: Bruce Willis e Damon Wayans, alla regia Tony Scott. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:19:00 GMT)

"Il rigetto della proposta di bilancio da parte della Commissione europea appare giustificato. Ora cosa può succedere?" : La crescita del PIL si è già fermata nel terzo trimestre del 2018 e la maggior parte dei previsori si aspetta che l'economia italiana si fermi o vada in recessione nei prossimi due trimestri. Inoltre,...

Hitman 2 : pubblicate le prime immagini dell'attore Sean Bean - il protagonista della missione Bersaglio Elusivo intitolata "L'Immortale" : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi i primi screenshot in-game dell'attore Sean Bean protagonista della missione Bersaglio Elusivo in Hitman 2. Bean vestirà i panni di Mark Faba un agente dell'MI5 ora diventato un assassino a pagamento noto ai più con il soprannome de "L'Immortale" per la sua abilità di fingersi morto. La prima missione Bersaglio Elusivo intitolata L'Immortale sarà disponibile dal 20 novembre ...

"Il presidente della Commissione europea dovrebbe avere più capelli bianchi di Salvini" - : Juncker ha affermato che l'Europa deve rimanere un continente aperto e tollerante e che non diventerà mai una fortezza chiusa al mondo e, in particolare, a quella parte di mondo che soffre. La ...

Razzismo - la proposta di Liliana Segre : “Commissione contro odio. Serve lottare contro fascistizzazione del senso comune” : “L’odio non è un fatto di questi giorni: dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, i vinti per anni tennero per sé certi discorsi ma la storia è terribile, rende tutti dei vinti: e certi discorsi tenuti nascosti riemergono, il tempo passa, i testimoni muoiono, e ritornano alla luce i sentimenti più osceni”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, testimone della Shoah, spiegando in una conferenza stampa a palazzo ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.