La Manovra 2019 inviata al Quirinale | tutte le misure previste

Manovra 2019 inviata al Quirinale. Mattarella : 'Tutelare equilibrio conti' | : Il testo - contiene 108 articoli - approderà alla Camera tra il 29 e il 30 novembre. Ieri ultime limature in un vertice con Conte, Tria e i ministri M5S Fraccaro e Toninelli. Richiamo del capo dello ...

Visco : l’effetto spread costerà 5 miliardi. Crescita dell’1% nel 2018 - in calo nel 2019 al netto della Manovra : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...

Pil - allarme Confindustria : nel 2019 ben al di sotto dell'1%. Manovra non espansiva : ... «È in atto un rallentamento dell'economia europea, lo diciamo da mesi, che si ripercuote sull'economia nazionale. Il tema vero spiega il capo economista di Confindustria è cosa succede il prossimo ...

Pil - allarme Confindustria : nel 2019 ben al di sotto dell’1%. Manovra non espansiva : Nel 2019 il Pil crescerà «ben al di sotto dell’1%». Un dato molto lontano dall’1,5% previsto dal Governo. È la stima formulata all’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor da Andrea Montanino, capo economista di Confindustria...

La Manovra 2019 in Parlamento domani : tutte le misure previste : La Manovra 2019 è chiusa e arriva domani in Parlamento, secondo quanto hanno affermato fonti di Palazzo Chigi di M5s e Lega. Il testo è chiuso – spiegano – ed è al vaglio della Ragioneria e del Mef, in attesa di atterrare nelle stanze del Parlamento domani, mercoledì 31 ottobre. Una Legge di bilancio 2019 suddivisa in 115 articoli e 10 sezioni , con tante misure previste per il Sud Italia (forse un modo per recuperare la debacle in ...

Manovra - bozza : Scuola - autorizzate assunzioni personale Ata da 2019/20 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - arriva il fondo risparmio "pensioni d'oro" (già dal 2019) : Un contributo di solidarietà: prende forma il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe introdurre per 5 anni per i...

Pensioni e Manovra 2019 : per Fornero Q100 non saggia - agevolazione per i piloti : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi, 28 ottobre 2018, vedono arrivare un nuovo provvedimento in favore dei piloti e dei lavoratori del comparto aereo, per i quali il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia si riduce di ulteriori due anni arrivando quindi a 7 anni di differenza rispetto ai criteri ordinari. Nel frattempo, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a puntare il dito contro il provvedimento di uscita anticipata ...

Pensioni e Manovra 2019 : per Fornero Q100 non saggia - agevolazione per i piloti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 28 ottobre 2018, vedono arrivare un nuovo provvedimento in favore dei piloti e dei lavoratori del comparto aereo, per i quali il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia si riduce di ulteriori due anni (arrivando quindi a 7 anni di differenza rispetto ai criteri ordinari). Nel frattempo, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a puntare il dito contro il provvedimento di uscita anticipata ...

Manovra fiscale 2019 - l'opinione del commercialista biellese Domenico Calvelli : Il pensiero di Domenico Calvelli, presidente del Coordinamento degli Ordini dei Commercialisti di Piemonte e Valle d'Aosta e dell'Ordine e della Fondazione dei Commercialisti di Biella, sulla Manovra ...

Quota 100/ Riforma pensioni 2019 - ipotesi di ddl collegato alla Manovra : La Riforma delle pensioni 2019 potrebbe essere contenuta in un ddl collegato alla manovra e dedicato esclusivamente a Quota 100. Lo stesso avverrebbe con il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Pensioni - Giovanni Tria : 'Quota 100 e reddito di cittadinanza saranno in un ddl collegato alla Manovra 2019' : Non basta il giudizio almeno in parte positivo di Standard & Poor's per risolvere la questione sulla Legge di Bilancio, così il ministro dell'Economia, sostenuto dal sottosegretario leghista ...

In pensione a 42 anni e 10 mesi nel 2019. Cambia poco - anche con la Manovra : Resta a 42 anni e 10 mesi anche per il 2019 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (41 anni e 10 mesi per le donne), ma il diritto ad avere l'assegno si avrà tre mesi dopo la maturazione dei requisiti. Lo si legge nella bozza del pacchetto pensioni che sta mettendo a punto il Governo. Per l'anno prossimo quando sarebbe dovuto scattare l'aumento di cinque mesi del ...

Manovra 2019 bocciata dall'Europa - Di Maio : 'Non cambierà - siamo Stato sovrano" - : Dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue, il governo continua a fare quadrato sul testo della legge di bilancio. Il vicepremier: "I mercati sono preoccupati per storytelling falso". Conte ...