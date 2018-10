La guerra di Agcom alle fake-news

huffingtonpost

: La guerra di #Agcom alle #fakenews - _bufale_ : La guerra di #Agcom alle #fakenews -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Nell'attesa di normative ad hoc, se e quando ci saranno. Nella speranza che i gestori delle piattaforme attivino meccanismi di maggiore vigilanza. Nella prospettiva di un'educazione digitale anche finalizzata a scansare le bufale più pericolose e fuorvianti, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () ha deciso di scendere in campo ancora più incisivamente.È necessaria, in vista delle prossime elezioni europee, la collaborazione tra gli "over the top" e le autorità per contrastare le. Questo il senso del messaggio scritto dal presidente dell', Angelo Marcello Cardani, agli amministratori delegati delle tre principali piattaforme online: Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Page (Google) e Jack Dorsey (Twitter). Cardani ha espresso la preoccupazione "per l'impatto che la disinformazione online e la diffusione di incitamento ...