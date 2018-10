La Banca Popolare di Sondrio verso l' acquisizione di Caricento

Ciclo del Credito - la Banca di Credito Popolare apre agli studenti : ... Management, Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II partecipa al Mese dell'Educazione Finanziaria, organizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con un incontro ...

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin a giudizio per il crac : Per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza il giudice per l'udienza preliminare Roberto Venditti ha rinviato a giudizio l'ex presidente Gianni Zonin e altri 5 imputati. Il processo si aprirà il ...

Popolare Vicenza - Zonin rinviato a giudizio Alla sbarra altri 5 ex dirigenti della Banca : Ha tradito il risparmio, gettato nella disperazione migliaia di famiglie. Ora la vicenda del dissesto della banca Popolare di Vicenza arriva a processo. Ieri il giudice per l'udienza preliminare del ...

Banca Popolare Vicenza - Zonin e gli ex vertici a giudizio : Rinviati a giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare, Roberto Venditti , gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza , imputati per il dissesto dell'istituto di credito . L'ipotesi di reato è ...

Banca Popolare di Vicenza - rinviati a giudizio Zonin e gli ex vertici : Il processo si aprirà il primo dicembre. Accolte 350 costituzioni di parte civile: per le prime udienze se ne attendono altre 150 circa, tra cui il Comune di Vicenza

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin e gli ex vertici a giudizio per il crac : 350 parti civili. La difesa : “Nessuna prova” : Gianni Zonin come Ettore, l’eroe omerico, vittima designata di un’inchiesta che avrebbe lasciato fuori i veri responsabili del crac da un miliardo di euro? Non sono bastate le suggestioni degli avvocati difensori dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, per evitargli l’atteso, inevitabile rinvio a giudizio per un processo-monstre con circa 350 parti civili costituite, risparmiatori gabbati da un sistema ...

Banca Popolare di Bari - stangata della Consob sulle azioni : ai vertici multe da 2 - 6 milioni : Pubblicate due delibere della Commissione nazionale che vigila sulle aziende quotate in Borsa: contestati "gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 e le carenze nella profilatura della clientela per la vendita di prodotti finanziari"

Piazza Affari : Banca Popolare di Sondrio - quotazioni alle stelle : Brillante rialzo per l' istituto di credito lombardo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,24%. L'andamento di Popolare di Sondrio nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una ...

Banca di Credito Popolare ha aderito all'iniziativa ABI 'Invito a Palazzo - edizione 2018' : Ovvero, il segno di un mondo Bancario che opera insieme alla comunità, a conferma della profonda sintonia con il proprio territorio. Per un'intera giornata, Palazzo Vallelonga, sede storica della BCP,...