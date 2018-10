Juventus-Inter | quando si gioca? Data | programma | orario e tv dello scontro diretto

È Juventus-Inter anche sul mercato : duello per Chiesa : TORINO - Se nessun giocatore è incedibile a prescindere, non lo è neppure colui che è unanimemente venerato come un idolo sulla piazza di Firenze . anche Federico Chiesa è un calciatore spendibile nel ...

Juventus - Allegri 'Siamo all inizio ma le rivali sono Napoli e Inter' : Mentre ai microfoni di Sky Sport il tecnico bianconero ha anche affrontato argomenti come l'anti-Juve in campionato: 'Lo sono sia l'Inter che il Napoli - ha spiegato -. I nerazzurri hanno fatto una ...

Inter - Icardi e Spalletti in coro : "Non siamo l'anti Juventus" : Il tecnico di Certaldo, però, al termine del match non si è sbilanciato e ha un po' bacchettato i suoi per un secondo tempo un po' frivolo, ai microfoni di Sky Sport: 'Quello che diventa fondamentale ...

Juventus-ultras - ecco la nuova puntata con nuove intercettazioni telefoniche : Andrea Agnelli, qualche giorno fa durante l'assemblea degli azionisti della Juventus, era stato duro in riferimento al bagarinaggio e agli striscioni di Superga: "La giustizia sportiva ci ha già sanzionato. Basta insinuazioni sul bagarinaggio. Gli striscioni nel derby? Alessandro D'Angelo non ha favorito l'ingresso di striscioni canaglia su Superga, come già li avevo definiti. Non lo dico io, lo prova la sentenza della Corte Federale d"Appello e ...

Juventus - Emre Can : il tedesco già in campo contro l’Inter? : Intervento perfettamente riuscito e ora spazio alle terapie di recupero e al programma differenziato prima del ritorno in campo. Il centrocampista tedesco si prepara a far ritorno in campo il prima possibile, anche se i tempi di recupero totali sarebbero stati stimati in circa un mese e mezzo. Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente sul suo […] L'articolo Juventus, Emre Can: il tedesco già in campo contro l’Inter? proviene da ...

Inter - adesso si aprono scenari da… scudetto : la squadra di Spalletti mette la sesta e punta la Juventus per il primo posto : “Non siamo l’anti-Juventus, ci mancano un po’ di gradini da sistemare per arrivare dove sono loro, quello che hanno fatto negli ultimi anni. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada e faremo quello da qua in avanti”, sono le parole a Sky Sport a fine partita di Mauro Icardi dopo il successo contro la Lazio, sembra più una pretattica quella dell’attaccante. ...

‘Ndrangheta-Juventus : incredibile scoop di Report - intervista in esclusiva dell’ex compagna di Raffaello Bucci - l’ultras suicidatosi [VIDEO] : JUVENTUS ‘NDRANGHETA- Graziella Bernardis, l’ex compagna di Raffaello Bucci, ex ultras e dipendente della Juventus suicidatosi durante l’indagine Alto Piemonte, racconta in esclusiva a Report, on onda tra qualche minuto su Rai Tre, quello che Bucci gli avrebbe raccontato i giorni precedenti il derby del febbraio 2014. VIDEO: @RaiTre pic.twitter.com/SiPJKQVtfv — Report (@Reportrai3) 29 ottobre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Inter-Juventus 3-3 : Salcedo segna una tripletta : Sembrava non si dovesse giocare, a Sesto San Giovanni. Al Breda, invece, ha smesso di piovere, il campo si è asciugato, e ne è uscita fuori una partita incredibile. Meglio così, visto anche il ...

Serie A - Inter-Juventus 3-3 : pareggio di Di Francesco al 90' : Sembrava non si dovesse giocare, a Sesto San Giovanni. Al Breda, invece, ha smesso di piovere, il campo si è asciugato, e ne è uscita fuori una partita incredibile. Meglio così, visto anche il ...

Primavera - Inter-Juventus 3-3 : cuore bianconero - pari nel finale! : TORINO - La Juventus non muore mai. I ragazzi di Baldini si lasciano alle spalle il ko di Youth League con il Manchester United e riprendono nel finale l' Inter in un match rocambolesco: finisce 3-3 ...

Serie A - l'analisi di Marcello Lippi : 'Juventus più forte di Inter e Napoli' : 'Dei trofei non ci si stufa mai, poi ci sono quelli che arrivano durante la carriera e quelli che arrivano quasi alla fine. Questo arriva quasi alla fine e considerando il nome che vado ad ...

Juventus - Report smentisce Agnelli. Le nuove intercettazioni nell’anticipazione della seconda puntata dell’inchiesta : Stasera Report (Rai3) smentisce Andrea Agnelli e dimostra la responsabilità della Juventus che avrebbe permesso l’ingresso e l’esposizione allo stadio di striscioni offensivi sulla tragedia di Superga nel derby col Torino del febbraio 2014. Il presidente Agnelli, durante l’assemblea degli azionisti, ha difeso Alessandro D’Angelo, capo della sicurezza della Juve, citando la sentenza del tribunale d’appello della ...

Primavera 1 - Inter-Juventus in diretta su Sportitalia : L'incontro - valido per la sesta giornata di campionato - si disputerà allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni alle ore 17.00. L'articolo Primavera 1, Inter-Juventus in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Emre Can operato al nodulo tiroideo. La Juventus : 'Intervento perfettamente riuscito' : Sospiro di sollievo in casa Juventus per Emre Can , 24enne centrocampista tedesco accolto in estate dopo le stagioni al Liverpool. Dieci presenze in stagione per il ragazzo di origine turca cresciuto ...