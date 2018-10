Juventus | il presidente Agnelli di nuovo papà

Leicester - elicottero del presidente precipitato. I commenti choc : «Non poteva capitare alla Juventus?» : Tanti i messaggi di vicinanza alla squadra e alle famiglie delle potenziali vittime, non è ancora stata ufficializzata l'identità delle persone a bordo del velivolo,, il mondo dello sport si è ...

Juventus - il presidente Agnelli risponde a Report : tutti i dettagli : Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato della tanto discussa questione degli striscioni su Superga introdotti in un derby di qualche anno fa “Una trasmissione televisiva ha riportato fatti acclarati in ogni sede. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza ...

Inchiesta Report - il presidente del Torino Cairo tuona contro la Juventus! : Urbano Cairo, gli striscioni della curva della Juventus con chiaro accenno a Superga non vanno giù al patron del Torino Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della tanto discussa Inchiesta di Report sulla curva della Juventus. “Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con ...

Ceferin ad Agnelli : 'La Superlega è fuori questione'. Il presidente della Juventus replica : 'Dal 2024 riscriviamo il calcio' : Oggi non si sa cosa sia, prima il mondo con l'Intercontinentale si fermava a guardare, ora non si sa bene. Ma prima di cambiare, bisogna mettere ordine'. Ceferin - 'Per me la Superlega danneggerebbe ...

Juventus - il presidente Agnelli su Cristiano Ronaldo : “il supereroe che ha unito le due anime del club” : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha parlato dell’apporto che Cristiano Ronaldo sta dando al club non solo dal punto di vista sportivo Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è stato ospite del Festival dello Sport di RCS. Tra le domande sottoposte ad Agnelli non è mancata quella su Cristiano Ronaldo, il quale a detta del presidente ha unito le due anime della società: “E’ stata la prima volta che le due anime ...

Juventus - Agnelli ‘scrive’ agli azionisti : il presidente bianconero allo scoperto dopo gli ultimi giorni di caos : Sono giorni caldissimi in casa Juventus, in particolar modo dopo l’annuncio dell’addio con il dirigente Beppe Marotta, in arrivo importanti cambiamenti che riguardano il club bianconero. Il numero uno del club ha deciso di scrivere una lettera per spiegare la situazione del club nel dettaglio: “i prossimi sei anni saranno cruciali sia per noi che per il calcio italiano. Dobbiamo rimanere tra i club più importanti al ...

Juventus - Andrea Agnelli scatenato su Twitter : il post del presidente bianconero : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha twittato una delle immagini simbolo della serata di Valencia in Champions League La Juventus è uscita rafforzata dalla trasferta di Valencia. La vittoria al Mestalla in dieci uomini dopo il rosso a Cristiano Ronaldo, ha compattato il gruppo bianconero e di questo il presidente Agnelli ne è fiero. Proprio il patron della Juventus, ha twittato una foto molto significativa, con Mandzukic, ...

Marotta : «Io presidente Figc? Lusingato - ma sono alla Juventus» : Il Direttore Generale della Juventus ha escluso la possibilità di un suo incarico. Rimane l'incertezza su chi sarà il nuovo presidente della Federazione. L'articolo Marotta: «Io presidente Figc? Lusingato, ma sono alla Juventus» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.