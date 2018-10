Juventus - ieri entusiasmo alle stelle a Milano per i bianconeri : Dybala ringrazia : ieri pomeriggio, la Juve è stata a Milano all'Adidas Store per partecipare ad un importante evento. Erano ben 11 i giocatori bianconeri che sono stati presenti nel negozio di corso Vittorio Emanuele e insieme a loro c'era anche Massimiliano allegri. La Juventus a Milano è stata accolta da migliaia di tifosi juventini che si sono assiepati davanti all'Adidas Store e che hanno potuto vedere i loro idoli sul palco che era stato predisposto davanti ...

Empoli - Juventus probabili formazioni : rebus portieri per Allegri e Andreazzoli : Empoli-Juventus si gioca sabato alle 18 al Castellani. La capolista affronta in trasferta la terz'ultima della classe. I padroni di casa hanno vinto una sola gara in questa Serie A alla prima giornata, collezionando nelle successive otto uscite tre pareggi e cinque sconfitte con 13 gol subiti e 8 fatti. La sensazione è che i ragazzi di Andreazzoli dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo per bloccare i bianconeri che con la vittoria ...

Ranieri : 'Juventus faro italiano in Europa - sta facendo di tutto per vincere la Champions' : Intervenuto a Radio Anch'io Sport , Claudio Ranieri analizza il campionato italiano: 'Serie A? Io credo che sia un campionato di buon livello. Piano piano le squadre che erano partite male stanno colmando il gap. La Juve sta ...

DIRETTA/ Albissola Juventus U23 (risultato finale 2-2) streaming video e tv : Non basta il pareggio di Olivieri : DIRETTA Albissola Juventus U23 info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - Vieri ironizza sull’invidia delle rivali : “rosicano tutte” : Christian Vieri commenta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l’ex calciatore bianconero confronta CR7 al Ronaldo Il Fenomeno “E’ arrivato in Italia a 33 anni e dicono che è vecchio, che non farà mai i gol delle scorse stagioni, ma rosicano tutti perché la Juventus ha tirato fuori 100 pappardelle, l’ha comprato e ha preso il numero uno”. Christian Vieri, ex bianconero, commenta l’affare ...