Juventus | Andrea Agnelli padre per la quarta volta | è nata la figlia Vera Nil

Empoli-Juventus - i 22 convocati di Andreazzoli : due gli assenti : Sono ventidue i giocatori convocati dal tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli per la partita di domani alle ore 18 allo stadio Castellani contro la Juventus, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Tra i calciatori chiamati vi sono diversi giovani in attacco, data l’indisponibilità di Levan Mchedlidze e Rodriguez. In difesa però […] L'articolo Empoli-Juventus, i 22 convocati di Andreazzoli: due gli ...

Empoli - Juventus probabili formazioni : rebus portieri per Allegri e Andreazzoli : Empoli-Juventus si gioca sabato alle 18 al Castellani. La capolista affronta in trasferta la terz'ultima della classe. I padroni di casa hanno vinto una sola gara in questa Serie A alla prima giornata, collezionando nelle successive otto uscite tre pareggi e cinque sconfitte con 13 gol subiti e 8 fatti. La sensazione è che i ragazzi di Andreazzoli dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo per bloccare i bianconeri che con la vittoria ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - ecco chi è Andrea Puntorno : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi” è un personaggio chiave della vicenda: il tifoso è considerato dalla magistratura vicino al clan mafioso Li Vecchi e alla ndrina dei Macrì di Siderno: l’uomo, per giunta, sta finendo di scontare una ...

Juventus - la lettera di Andrea Agnelli agli azionisti : “Puntiamo sempre più in alto” : Con una lunga lettera rivolta agli azionisti pubblicata sul sito ufficiale della Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha fatto il punto su passato, presente e futuro del club bianconero. Questi i passaggi più importanti: “Cari Campioni d’Italia, il progetto di bilancio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rappresenta la fotografia istantanea di una società, la Juventus, che […] L'articolo Juventus, la lettera di Andrea ...

Juventus - la lettera di Andrea Agnelli agli azionisti : “prossimi 6 anni cruciali” : Juventus, la lettera di Andrea Agnelli è apparsa oggi sul sito ufficiale del club bianconero, il presidente ha parlato del futuro della società e delle ambizioni juventine Juventus, la lettera di Andrea Agnelli: “Cari Campioni d’Italia, il progetto di bilancio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rappresenta la fotografia istantanea di una società, la Juventus, che ha saputo in questi anni crescere sia sul campo, con ...

Beppe Marotta - giallo Juventus. Italo Cucci : 'Perché Andrea Agnelli l'ha cacciato' : Ci potrebbe essere un motivi puramente 'personale' dietro la cacciata di Beppe Marotta dalla Juventus . A sostenerlo è Italo Cucci , editorialista principe del Quotidiano nazionale nonché storica ...

Juventus - dietro la rottura tra Beppe Marotta e Andrea Agnelli l'ombra di Milena Gabanelli : l'ombra di Milena Gabanelli sull'addio di Beppe Marotta alla Juventus . L'ipotesi, clamorosa, si è affacciata sui social e sui forum nelle ultime ore, dopo che la giornalista ha annunciato che lunedì ...

Juventus - Andrea Agnelli : gestione dopo Marotta si baserà su sistema deleghe : L'esclusione dell'attuale AD e direttore generale Beppe Marotta dalla lista per il rinnovo del cda non cambierà il modello di gestione della Juventus, basato su tre pilastri , sport, ricavi e servizi, la cui responsabilità sarà affidata a tre manager, garanzia di continuità. Lo ha detto il presidente della società bianconera Andrea Agnelli, in una dichiarazione a margine ...

Juventus - Andrea Agnelli fa fuori pure Marotta : adesso inizia davvero la sua era : Il potere logora chi non ce l’ha, si dice. Alla Juventus vale il contrario: chi ne ha troppo, prima o poi viene fatto fuori. L’ultimo della lista, il più clamoroso, è Beppe Marotta: l’amministratore delegato dei bianconeri, la firma dei sette scudetti consecutivi, il manager migliore d’Europa (appena premiato al World Football Summit) messo alla porta dall’oggi al domani. Lo ha cacciato Andrea Agnelli, presidente e sempre più padre-padrone della ...

Juventus - Lippi : Andrea Agnelli ha fatto come il padre : Ha una rosa di grande livello e i giocatori hanno capito che se vogliono far vedere quanto valgono al mondo devono stare in squadre con grandi campioni, magari giocando un po' di meno'., in ...

Juventus choc - lascia Beppe Marotta. Non va tutto liscio : le voci su Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo : ... la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell' area sport. Per ...