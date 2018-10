Juve | Marotta risolve il contratto | nel suo futuro c' è l' Inter

Juve ntus - comunicate le buonuscite per Marotta e Mazzia : Il club bianconero ha comunicato le somme corrisposte ai due ex dipendenti a seguito dell'interruzione dei rapporti di lavoro. L'articolo Juventus , comunicate le buonuscite per Marotta e Mazzia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marotta dopo l'addio alla Juve vicino all'Inter (RUMOURS) : Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Giuseppe Marotta in procinto di annunciare il suo arrivo all'Inter . L'ormai ex amministratore delegato della Juve ntus ha preannunciato l'addio dopo la vittoria dei bianconeri contro il napoli e questo è stato poi ufficializzato durante l'assemblea degli azionisti di giovedì scorso dal presidente Andrea Agnelli. Il giorno dopo è stato il turno del consiglio di amministrazione del club ...

Marotta dopo l'addio alla Juve vicino all'Inter (RUMOURS) : Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Giuseppe Marotta in procinto di annunciare il suo arrivo all'Inter . L'ormai ex amministratore delegato della Juve ntus ha preannunciato l'addio dopo la vittoria dei bianconeri contro il napoli e questo è stato poi ufficializzato durante l'assemblea degli azionisti di giovedì scorso dal presidente Andrea Agnelli. Il giorno dopo è stato il turno del consiglio di amministrazione del club ...

Juventus - Allegri : “Ringrazio Marotta - ha fatto un grande lavoro. Ronaldo riposa? Non lo so…” : Domani la sfida di campionato sul campo dell’Empoli e come di consuetudine sono arrivate le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero Allegri. L’allenatore della Juventus ha parlato della partita del Castellani, non sottovalutando l’avversario: “L’Empoli gioca bene e calcio è la quarta per possesso palla nella metà campo avversaria. Per quello che produce, la […] L'articolo Juventus, Allegri: ...