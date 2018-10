Joyland | il romanzo di Stephen King diventa serie TV

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)diventerà unaTv di Freeform. Il celebrediè pronto per arrivare sul piccolo schermo internazionale. Un nuovo titolo del re dell’horror letterario fa il salto di qualità e raggiunge l’olimpo televisivo. La trama diverrà affidata a Chris Peña di Jane The Virgin e Cyrus Nowrasteh di The Stoning of Soraya M.di, datv Il racconto diruota attorno alla figura di Devin, uno studente universitario che lavora durante l’estate in un parco di divertimenti. Le sue giornate cambieranno in modo drastico quando si ritroverà testimone di un omicidio: il suo destino si incrocerà con quello di un bambino morente e niente sarà più uguale a prima. Secondo le informazioni diffuse da Deadline, Bill Haber sarà produttore esecutivo per conto della Ostar Productions. Lo ricordiamo per show di successo come ...