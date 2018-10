Italia | tasso di disoccupazione settembre sale al 10 | 1%

Risparmio - il tasso lordo Italiano cala. E non conosciamo neppure l'ABC della finanza : Gli italiani continuano a confermarsi un popolo di risparmiatori, ma il tasso di Risparmio lordo rispetto al reddito disponibile sta progressivamente calando ed è inferiore alla media UE. A fine 2017 risultava pari al 9,7%, a fronte dell’11.8% della media dell’Eurozona. Si è sperato negli ultimi anni in un recupero, che però evidentemente non c'è stato. Lo dice la Consob, che sottolinea come l'educazione finanziaria degli italiani sia ...

Mutui a tasso fisso/ Gli Italiani scelgono la sicurezza - solo il 15% punta sul “variabile”. Ma dal 2019… : Mutui a tasso fisso. Gli italiani scelgono la sicurezza, solo il 15% punta sul “variabile”. Ma dal 2019 le cose dovrebbero peggiorare secondo gli esperti(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:52:00 GMT)

Tassotti : “Ottima Italia - ha le carte in regola per battere il Portogallo” : “Mi è sembrata un’ottima Italia, con noi ha giocato molto bene per circa un’ora e si è confermata ieri sera. Ha i valori per battere il Portogallo“. Per Mauro Tassotti, oggi vice di Shevchenko nella nazionale ucraina, l’Italia vittoriosa ieri in Polonia può ancora ambire alla Final Four di Nations League: “Il Portogallo avrà poi un’altra occasione con la Polonia ma i valori sono quelli, è una buona ...

Tassotti ci crede : 'L'Italia tornerà ad essere protagonista agli Europei ed ai Mondiali...' - : Mauro Tassotti , collaboratore del CT dell' Ucraina Andriy Shevchenko, ha parlato in zona mista dopo il pareggio per 1-1 con l' Italia nell'amichevole disputata a Genova. Come riporta RMC Sport , l'ex Milan si è soffermato, oltre che sulla gara, sulla situazione dell'Italia, ancora una volta incampace di vincere. Ecco quanto dichiarato: 'Abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo, ...

Fmi : tasso crescita Italia è deludente : 5.01 Il tasso di crescita in Italia "è deludente da molti anni". Lo ha sottolineato Vitor Gaspar, direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo monetario internazionale, illustrando il Fiscal Monitor. Gaspar ha dunque definito "cruciali" per l'Italia le riforme strutturali del lavoro, dei prodotti e dei servizi, della pubblica amministrazione e delle procedure di insolvenza.

Disoccupazione in Italia al 10 - 7% : è il tasso più basso dal 2012 : tasso di Disoccupazione in diminuzione in Italia. Secondo l’Istat, nel secondo trimestre 2018 si è registrato il livello più basso da sei anni a questa parte. L’indice di chi è senza lavoro è pari al 10,7%, contro il 10,6% del secondo trimestre 2012. Il dato è in calo di uno 0,2% rispetto al primo trimestre di quest’anno. Nei dati mensili di luglio 2018, in termini congiunturali, la diminuzione del tasso di Disoccupazione si ...

Crollo del tasso di natalità - l'Italia tra 100 anni avrà appena 16 milioni di abitanti. : Lo squilibrio tra generazioni, è stato sottolineato, sottrae infatti popolazione attiva e produttiva all'economia del paese, rendendo insostenibile per le nuove generazioni sostenere i costi fissi di ...

