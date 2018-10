Istat | il tasso di disoccupazione risale al 10 | 1%

Istat : “A settembre calano occupati stabili - salgono quelli a termine. Torna oltre il 10% il tasso di disoccupazione” : Battuta d’arresto per il mercato del lavoro dopo i dati positivi di agosto. A settembre, stando alla nota flash dell’Istat, il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%, 0,3 punti in più rispetto al mese precedente, e quello giovanile è aumentato al 31,6% contro il 31,4% di agosto. Gli occupati sono diminuiti di 34mila unità soprattutto per effetto di un calo dei dipendenti permanenti (77mila in meno rispetto al mese precedente) ...

Istat : il tasso di disoccupazione a settembre risale al 10 - 1% : Il tasso di disoccupazione sale al 10,1% , +0,3 punti percentuali su base mensile, a settembre, quello giovanile aumenta lievemente e si attesta al 31,6% , +0,2 punti, . è quanto rileva l'Istat nelle ...

Istat - Pil fermo nel terzo trimestre. Tasso tendenziale 2018 allo 0 - 8% : Nel terzo trimestre del 2018 l’Istat stima che il Prodotto interno lordo sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, nei dati preliminari corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Il Tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8 per cento. Il terzo trimestre del 2018 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero rispetto al terzo trimestre del 2017. L'articolo Istat, Pil ...

Istat : tasso occupazione record a 59% : 10.16 Ad agosto,l'Istat rileva un calo della disoccupazione e l'aumento di occupati. Il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7%, ai minimi da gennaio 2012, con un calo di 0,4% su luglio e 1,6% su agosto 2017.Sul mese i disoccupati sono scesi 119.mila unità,e su anno di 438 mila.Il dato è legato alla crescita di occupati e all'aumento degli inattivi. Gli occupati sono 69mila in più su luglio e +312mila su anno.Il tasso di occupazione si ...

Istat - tasso dei senza lavoro al 9 - 7% : ai minimi dal 2012. Record storico dell’occupazione al 59% : Il tasso di disoccupazione ad agosto è sceso sotto il 10% al 9,7% ai minimi da gennaio 2012 con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. Lo rileva l’Istat spiegando che i disoccupati sono diminuiti sul mese di 119.000 unità a 2.522.000 mentre sono calati di 438.000 unità su agosto 2017. Il dato è legato alla crescita congiunturale degli occupati (+69.000 su luglio) ma anche all’aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 ...

Italia - Istat : tasso di disoccupazione scende al 10 - 7% : La crescita economica è in Italia più lenta di quella dell'economia dei paesi dell'area Euro, cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con il secondo trimestre ...