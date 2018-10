Istat | “A settembre calano occupati stabili | salgono quelli a termine Torna oltre il 10%

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Battuta d’arresto per il mercato del lavoro dopo i dati positivi di agosto. A, stando alla nota flash dell’, il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%, 0,3 punti in più rispetto al mese precedente, e quello giovanile è aumentato al 31,6% contro il 31,4% di agosto. Glisono diminuiti di 34mila unità soprattutto per effetto di un calo dei dipendenti permanenti (77mila in meno rispetto al mese precedente) non controbilanciato dall’aumento dei lavoratori a, aumentati di 27mila unità nonostante nonostante l’entrata in vigore a luglio del decreto Dignità. I tassi dei senza lavoro restano migliori rispetto al2017, quando la disoccupazione era all’11,2% e per il giovani il tasso si era attestato al 31,9%. Ma la composizione della forza lavoro è cambiata notevolmente: rispetto allo stesso mese di un anno fa sono ...