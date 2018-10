Israele vota controcorrente e turba Netanyahu

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Haifa elegge per la prima volta nella sua storia, una donna (laburista) a sindaco. A Tel Aviv riconfermato il sindaco progressista che si è battuto contro la deportazione dei richiedenti asilo e contro la legge sullo "Stato nazione ebraica" imposta a luglio dal governo delle destre. E ancora. A Gerusalemme si va al ballottaggio, al quale non parteciperà il ministro (Likud) sostenuto dal premier Benjamin. Il martedì elettorale - si rinnovavano oltre 200 consigli comunali - manda due messaggi politici di grande rilevanza, in parte inaspettati e comunqueanche fuori da: la sinistra dà segni di ripresa,non ha più il vento in poppa. Insomma, se non è un terremoto politico, ci va molto vicino.Un voto che si tinge di rosa: dieci donne sono state chiamate alla guida di altrettante città, erano sette nel ...