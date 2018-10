Islanda | Fuori dall' Ue stiamo meglio | forse anche uscita da Nato

ilgiornale

: RT @coccaclaudio: CHE GRANDE POPOLO. FUORI DAGLI INGANNI GLOBALI. L’Islanda: fuori dall'Ue stiamo meglio e potremmo anche uscire dalla Nat… - ivanacristofane : RT @coccaclaudio: CHE GRANDE POPOLO. FUORI DAGLI INGANNI GLOBALI. L’Islanda: fuori dall'Ue stiamo meglio e potremmo anche uscire dalla Nat… - dopiot : RT @coccaclaudio: CHE GRANDE POPOLO. FUORI DAGLI INGANNI GLOBALI. L’Islanda: fuori dall'Ue stiamo meglio e potremmo anche uscire dalla Nat… - Tatyannex : La premier islandese: Stiamo meglio fuori dall’Ue. E la Nato non piace al mio partito -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) All'l'Unione europea non piace per nulla. E non perde l'occasione per ricordarlo. E così, il primo ministro Katrin Jakobsdottir si è prima lanciata in un duro j'accuse contro ble istituzioni comunitarie e poi ha rilanciato una possibile: "Penso che non dovremmo aderire all"Ue. Non credo ci sia alcun motivo per farlo".Ma non solo. Il primo ministro ha evidenziato quelli che, secondo lei, sono i veri problemi dell'Ue: "Non siamo soddisfatti della governance economica che tende a dividere e a mettere contro piuttosto che a unire". E ancora: "Le politiche economiche dell'Ue sono lontane dai cittadini e hanno creato divisioni che non servono". Nel mirino della Jakobsdottir, come si può capire, ci sono le istituzioni economiche della Ue, in particolare la Banca centrale europea."stare da soli che con questa Europa", ha detto. Ma i vantaggi che l'...