ilmessaggero

: Investimenti negati/ Il Paese che rallenta per la cura sbagliata - ilmessaggeroit : Investimenti negati/ Il Paese che rallenta per la cura sbagliata -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) ... un vero e proprio shock per ile per la sua economia, interventi finanziabili anche in deficit e tuttavia inattaccabili, opere necessarie per unche va letteralmente a pezzi ad ogni ...