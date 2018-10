Inter | Zhang vuole rinforzare la squadra | il sogno è Modric RUMORS

Serie A - Inter : Steven Zhang come i Moratti : ... il figlio del "signor Suning" - Zhang Jindong, azionista di maggioranza del club - era salito per la prima volta all'onore della cronaca in occasione del match di chiusura della scorsa stagione di ...

Lazio-Inter - Zhang : “Abbiamo dimostrato cuore e personalità” : ”In questa gara i nostri giocatori hanno dimostrato di avere grande cuore e personalità, hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l’un l’altro: anche chi sin qui ha giocato meno ha dato il 100%”. In un’intervista concessa ieri a InterTv e pubblicata oggi in versione integrale sul sito del club nerazzurro, Steven Zhang ha commentato la vittoria della sua Inter contro la Lazio. ”La squadra ha ...

Inter - Steven Zhang nuovo presidente : 'Nessun accordo con Marotta' : Negli scorsi giorni sulle nostre pagine on-line avevamo accennato ad alcune indiscrezioni [VIDEO] che erano giunte da alcuni tabloid sportivi, secondo le quali Beppe Marotta sarebbe stato pronto ad accasarsi all'Inter come dirigente, o comunque all'Interno dello staff della societa' milanese. Lo stesso Marotta, infatti, giovedì scorso 25 ottobre è uscito ufficialmente dall'organigramma bianconero. Quale sara' il suo destino nessuno, al momento, ...

Ha 26 anni - è il nuovo presidente dell’Inter e si presenta così : il video da “star” di Steven Zhang : Il nuovo presidente dell’Inter si chiama Steven Zhang e ha 26 anni. La notizia, ufficiale, è stata data dalla stessa società attraverso un video pubblicato su Twitter in cui Zhang si presenta ai tifosi. “Io sono pronto, e voi?” chiede il nuovo numero uno della squadra mentre cammina tra le vie del centro di Milano. L'articolo Ha 26 anni, è il nuovo presidente dell’Inter e si presenta così: il video da “star” ...

Le notizie del giorno – Zhang è il nuovo presidente dell’Inter : Le notizie del giorno – “Un caloroso in bocca al lupo per il prestigioso incarico e i complimenti per il traguardo raggiunto in giovane età”, questo in sintesi il messaggio che il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha rivolto, nel corso di una telefonata, al nuovo presidente dell’Inter Steven Zhang. I due Presidenti, al termine della chiacchierata nella quale il presidente dell’Inter ha ringraziato il presidente ...

Steven Zhang è il nuovo (giovanissimo) presidente dell’Inter : «Sveglio, capace e rispettoso», così due anni fa Massimo Moratti definiva Steven Zhang, appena nominato nuovo presidente dell’Inter al posto di Erick Thohir. Ventisette anni da compiere il 21 dicembre, figlio di Zhang Jindong (proprietario del gruppo Suning che detiene il pacchetto di maggioranza dell’Inter), Zhang junior è ora il più giovane numero uno della storia del club nerazzurro. In passato, in Serie A, c’è chi è stato più precoce: ...

Inter - inizia l'era Zhang : "Voglio fare il club migliore al mondo" : L'Inter, in mezzo ai numeri di bilancio migliorativi rispetto al passato snocciolati oggi con orgoglio durante l'assemblea dei soci, ha dato l'annuncio più atteso: Steven Zhang è il nuovo presidente ...

Inter - Steven Zhang : 'Nessun accordo con Marotta. Voglio rendere questo club il migliore al mondo' : Gli obiettivi Il nuovo presidente dell'Inter ha poi parlato di quelli che saranno gli obiettivi della sua società: " Voglio rendere l'Inter il miglior club al mondo " ha aggiunto -, portarlo nell'...

Inter - Steven Zhang : "Marotta? Nessun accordo - ma faremo di tutto per migliorare" : Dopo l'ufficialità lanciata dall'Inter sui propri profili social , sul sito ufficiale del club nerazzurro sono comparse le prime parole di Steven Zhang da presidente: 'Continueremo a concentrarci ...

Inter - Steven Zhang nuovo presidente : "Obiettivo essere il club più vincente al mondo" : Approvato il bilancio consolidato al 30 giugno, fatturato record e perdite ridotte. Marotta nel futuro? "Nessun contatto"