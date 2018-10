Inter | l’ex Zamorano | “Questa squadra sa di poter vincere Sulla Juventus…”

‘Ndrangheta-Juventus : incredibile scoop di Report - Intervista in esclusiva dell’ex compagna di Raffaello Bucci - l’ultras suicidatosi [VIDEO] : JUVENTUS ‘NDRANGHETA- Graziella Bernardis, l’ex compagna di Raffaello Bucci, ex ultras e dipendente della Juventus suicidatosi durante l’indagine Alto Piemonte, racconta in esclusiva a Report, on onda tra qualche minuto su Rai Tre, quello che Bucci gli avrebbe raccontato i giorni precedenti il derby del febbraio 2014. VIDEO: @RaiTre pic.twitter.com/SiPJKQVtfv — Report (@Reportrai3) 29 ottobre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Fondi Lega - i pm di Genova Interrogano l’ex segretaria di Bossi : “I 49 milioni? Questo disastro impostato con Maroni” : “Tutto Questo disastro è stato impostato dal 2012 in poi”. E cioè quando l’anno in cui Roberto Maroni sostituisce Umberto Bossi al vertice della Lega. I pm della procura di Genova e gli uomini del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza hanno interrogato Daniela Cantamessa, ex segretaria del senatur, nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio su parte dei 49 milioni di euro che, secondo l’ipotesi investigativa, ...

Un Allenatore al Giorno : Jean Djorkaeff - padre dell’ex calciatore dell’Inter : Jean Djorkaeff, padre di Youri, forte calciatore ex Inter, rtiratosi dal calcio giocato al termine della stagione 1973-1974, Djorkaeff a metà degli anni ottanta ricoprì il ruolo di Allenatore nel Grenoble (squadra in cui si formò in quel periodo suo figlio Youri) e del Saint-Étienne, concludendo la carriera nel 1984, in seguito all’esonero dalla panchina dei Verts a causa di un’infelice posizione di classifica. ha anche un ...

Inter - l’ex agente di Icardi : “Mauro fece bene ad andare via dal Barcellona” : Al centro della super sfida Champions tra Barcellona e Inter, non poteva non esserci Mauro Icardi. L’attaccante argentino, reduce da un passato blaugrana, vorrebbe lasciare il segno sulla partita come fatto nel derby contro il Milan. A rincarare la dose è stato l’ex agente di Mauro Icardi Abian Morano che ha spiegato, ai microfoni di […] L'articolo Inter, l’ex agente di Icardi: “Mauro fece bene ad andare via dal ...

Barcellona-Inter - parla l’ex nerazzurro Rafinha : “Nostalgia di Milano - vedremo cosa accadrà a gennaio” : La scorsa stagione l’Inter ha vissuto un momento di crisi a partire dalla fine del 2017, da cui poi è riuscita ad uscire grazie anche all’inserimento in pianta stabile tra i titolari di Joao Cancelo e Rafinha. Il calciatore brasiliano in pochi mesi si è legato tantissimo ai nerazzurri e ha sperato fino all’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato di poter tornare a Milano. Tra un paio di giorni il Barcellona ...

Inter-Milan 1-0 - l’ex Zamorano esulta in tribuna come un ultra’ -VIDEO- : Zamorano- Ivan Zamorano sente ancora cuciti addosso i colori nerazzurri. Anni in maglia Inter indimenticabili. “Bam-Bam”: questo il soprannome dell’attaccante cileno attribuitogli dal popolo interista. Un soprannome che ha accompagnato Zamorano in anni indimenticabili. Ieri, in occasione del derby tra Inter e Milan, al gol di Icardi, Zamorano è esploso totalmente in tribuna, lasciandosi andare […] L'articolo Inter-Milan ...

Inter-Milan - parla l’ex rossonero Galli : “Tanta qualità” : Inter-Milan– Ai microfoni dei colleghi di calciomercato.it ha parlato l’ex giocatore e dirigente del Milan Filippo Galli. Dopo aver passato anni della sua carriera nella difesa rossonera, prima di passare dietro alla scrivania, Galli è rimasto ovviamente legato al Diavolo, e domenica sera assisterà da spettatore interessato al derby di San Siro. Si tratta di […] L'articolo Inter-Milan, parla l’ex rossonero Galli: ...

L’ex uragano Leslie arriva in Italia : piogge e maltempo. Regioni Interessate e previsioni : L’ex uragano Leslie arriva in Italia? È questo l’allarme lanciato, nelle ultime ore, dagli esperti di meteo che prevedono forti rovesci in gran parte della Penisola nei prossimi giorni. Leslie ha colpito nelle ultime ore alcune Regioni del Portogallo e della Francia creando gravissimi disagi. I rimasugli hanno fatto irruzione dalla tarda serata di sabato verso il Portogallo, per poi proseguire la propria rotta verso est. Le temute ...

L’Uomo del Giorno : Sergio Zarate - fratello dell’ex calciatore di Lazio e Inter : Sergio Zárate è nato a Haedo, il 14 ottobre 1969, è un procuratore sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Ha quattro fratelli, di cui tre calciatori: Ariel, Rolando e Mauro, quest’ultimo ex Lazio e Inter di cui Sergio oggi è procuratore. Da giocatore veniva soprannominato El Raton (il topo, in spagnolo) per la sua scaltrezza. Fu preso di mira dalla Gialappa’s per le sue prestazioni in campo; inoltre fu ...

Inter - l’ex Stankovic : “La Juve gioca un altro campionato. Sul derby…” : Dejan Stankovic, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del derby di Milano. L’ex centrocampista, ora allenatore, ha parlato del momento della sua Inter: “Sette vittorie consecutive? E’ un bel filotto, me lo aspettavo prima o poi. E’ una squadra ben costruita che migliora partita dopo partita e […] L'articolo Inter, l’ex Stankovic: “La Juve ...

Cina - il ministero conferma l’arresto di Meng Hongwei : “L’ex presidente dell’Interpol ha fatto le cose a modo suo” : È ufficiale. Il capo dell’Interpol Meng Hongwei, sparito nei giorni scorsi dopo essere partito per la Cina, è stato trattenuto dalle autorità di Pechino con l’accusa di corruzione. Lo ha annunciato lunedì il ministero della Sicurezza Pubblica (di cui Meng è viceministro), chiarendo le affermazioni con cui, poco prima della mezzanotte di domenica, la potentissima agenzia anticorruzione, la National Supervisory Commission, aveva fatto riferimento ...

Figc : Moratti non sarà presidente - l’ex patron dell’Inter ha comunicato la scelta ad Agnelli : Massimo Moratti ha definitivamente declinato l’offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l’ex proprietario dell’Inter ha comunicato la sua decisione al n.1 della Juventus, Andrea Agnelli, il primo a lanciare l’idea di compattare i club di Serie A attorno alla sua figura. Dopo le voci sulla sua candidatura, Moratti non era apparso convinto e la soluzione ...

Inter - l’ex De Boer su Icardi : “Segna spesso - ma per me non era il capitano ideale” : L’Inter si prepara a scendere in campo in Champions League, competizione in cui affronterà gli olandesi del Psv Eindhoven. Tornerà dal primo minuto Mauro Icardi e, a proposito di Olanda, sul capitano nerazzurro si è espresso Frank De Boer, ex allenatore dell’Inter nella stagione 2016-17: “Mi piaceva molto come attaccante, la sua classe si vedeva subito nei primi allenamenti. Segna da ogni angolo, ha una buona ...