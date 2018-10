Inter | l’agente di Lincoln apre allo scambio con Gabigol | “Bella opzione”

serieanews

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) In Brasile sul futuro dista avanzando un’ipotesi, quella di unotrae Flamengo una volta che sarà scaduto il prestito dell’attaccante al Santos. Un’operazione in cui finirebbe al club nerazzurro, attaccante classe 2000., l’agente di: “attaccante eccellente per il Flamengo” Ebbene, l’agente del giocatore del Flamengo è … L'articolo, l’agente dicon: “Bella opzione” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....