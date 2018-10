Inter | col Genoa 65 mila tifosi a San Siro

Sequestrato un centro di demolizione veicoli. Messi al sicuro 4 cagnolini all'Interno : Approfondimenti Sequestrata un'altra attività legata ai rifiuti a Castiglion Fiorentino 9 agosto 2018 Sequestrato un impianto di raccolta rifiuti a Castiglion Fiorentino 2 luglio 2018

Inter - attesi 65mila spettatori a San Siro per la gara col Genoa : Cresce l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter, spinto dalle sei vittorie di fila in campionato della squadra di Luciano Spalletti. Saranno infatti oltre 65mila quelli presenti a San Siro per la sfida contro il Genoa di sabato 3 novembre alle 15. Lo stadio si colorerà ancora di nerazzurro per quella che sarà una partita speciale per gli Inter Club. L’evento porterà al Meazza oltre 21.000 soci, in rappresentanza di più di 20 ...

Vieni da Me - Caterina Balivo manda in onda l’Intervista (prima bloccata) con la De Filippi. Ma gli ascolti restano bassi : Lunedì scorso con un comunicato stampa era stata annunciata l’ospitata di Maria De Filippi a Vieni da me, dopo poche ore la presenza della conduttrice era diventata un piccolo caso televisivo. Uno stop all’intervista da parte di Fabrizio Salini, ad della Rai, che aveva già fermato l’arrivo di Barbara D’Urso a Carta Bianca. Da qui una serie di retroscena: dalla voglia di non condizionare la sfida tra Tu si que vales e Portobello a un blocco ...

Inter - sfida tricolore a Napoli e Juve : due motivi per crederci davvero : Un’Inter agguerrita, determinata e figlia di un disegno tattico studiato alla perfezione da Spalletti. Nerazzurri perfetti, Lazio al tappeto e Inter al secondo posto in classifica a pari punti con il Napoli. Inutile sottolineare la mossa a sorpresa di Spalletti nell’affidarsi a Joao Mario come valida alternativa a Nainggolan. Il portoghese, nonostante fosse all’esordio in […] L'articolo Inter, sfida tricolore a Napoli e ...

Maltempo - alberi a terra e Interventi dei pompieri. Mercoledì riaprono le scuole : Non solo Venezia. Nella giornata di lunedì il Maltempo ha interessato tutto il Veneto, inclusa la provincia lagunare. Il forte vento e la pioggia - fortunatamente non troppo abbondante - non hanno ...

Lazio-Inter diretta live : pericolosissima la squadra di Spalletti : Lazio-Inter diretta live – Si conclude la 10^ giornata valida per il campionato di Serie A, nell’ultimo match di fronte Lazio ed Inter pronte a regalare emozioni e spettacolo. La partita è stata a rischio fino all’ultimo minuto a causa del maltempo ma sarà comunque condizionata dalle condizioni climatiche. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un buon momento nonostante la sconfitta nella gara di Champions ...

Inter - il colpo a parametro zero può essere Martial : L'Inter ha dimostrato negli ultimi anni di essere molto attenta ai possibili affari a parametro zero. Lo aveva gia' dimostrato nell'estate del 2016, quando a Milano erano arrivati il fantasista argentino, Ever Banega, e il terzino turco, Caner Erkin, con il primo che ha aveva poi portato una plusvalenza importante in sede di cessione. Anche questa estate l'Inter ha portato a segno due colpi di livello assoluto come Stefan De Vrij e Kwadwo ...

Colonnese : “Lazio-Inter partita scoppiettante. Ecco il mio pronostico…” : C’è grande attesa alle 20.45 per la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Come di consuetudine non è mancata l’intervista al doppio ex dei colleghi di Direttagol.it. A dire la sua questa volta è stato Ciccio Colonnese, ex Inter e Lazio. L’ex giocatore ha parlato della partita raccontando il suo punto di vista: “Mi aspetto […] L'articolo Colonnese: “Lazio-Inter partita scoppiettante. Ecco il mio ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza in pericolo? Ecco a chi andrà l'assegno Intero di 780 euro : ... economista e docente di Economia del Lavoro e Politica economica all'Università Roma Tre e principale consulente del vicepremier Luigi Di Maio proprio sui temi che riguardano le politiche per il ...

“Ciocco-residenze Internazionali” : in Sicilia l’arte contemporanea incontra il cioccolato : Si è da poco concluso il primo appuntamento con le “Ciocco-residenze internazionali”: l’evento, ospitato nel Convento Agostiniano di Forza D’Agrò, ha creato un ponte fra il mondo dell’arte contemporanea e le suggestioni e i gusti del cioccolato. Tanti gli artisti coinvolti e le opere presentate che, da oggi, entreranno a far parte della collezione permanente del CioccolArt Sicily Museum.Continua a leggere

Mercato - Inter : da Areola a Martial - più colpi in stile Nainggolan : Non di solo ricavi commerciali vive una società. La sfida più grande che aspetta Zhang è riuscire ad aumentare la competitività della squadra, pur nel rispetto di operazioni che devono restare ...

Un mese fa bruciava il Monte Serra : “Famiglie Intere senza casa - numerose aziende agricole in ginocchio” : “Il Monte Serra, soffre con aziende davvero colpite e famiglie che hanno perso la casa. Il Monte Serra è tra le province di Pisa e di Lucca ed è stato duramente colpito dall’incendio del 28 Settembre. Divorati ben 1.500 ha di boschi e di oliveti. Famiglie intere sono rimaste senza casa, numerose aziende agricole sono state messe in ginocchio. Si parla di produzioni azzerate e milioni di euro di danni. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ...