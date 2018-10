Inquinamento indoor | la cattiva qualità dell’aria causa danni al sistema respiratorio e

meteoweb.eu

: RT @StampaCnr: La cattiva qualità dell’aria in ambienti chiusi può causare danni a sistema respiratorio e cardiocircolatorio. Lo rivela stu… - GioMatLTER : RT @StampaCnr: La cattiva qualità dell’aria in ambienti chiusi può causare danni a sistema respiratorio e cardiocircolatorio. Lo rivela stu… - StampaCnr : La cattiva qualità dell’aria in ambienti chiusi può causare danni a sistema respiratorio e cardiocircolatorio. Lo r… - cacaoonline : RT @peoplexplanet: #Inquinamento e pittura assorbente: #Airlite la vernice che purifica l’aria depurandola dall'88% dell’inquinamento. http… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche hanno condotto uno studio sulla montagna himalayana per verificare gli effetti dell’sule cardiocircolatorio della popolazione locale. Il lavoro, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche dell’Università di Ferrara e con l’Università di Pisa, è in via di pubblicazione sulla rivista European Journal of Internal Medicine. Il tema è oggetto in questi giorni a Ginevra della prima conferenza globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sugli effetti dell’sulla salute. Secondo i dati dell’Oms, la presenza in atmosfera del particolato atmosferico fine di origine antropica (PM2.5, generalmente definito ‘polveri sottili’) costituisce il sesto fattore di rischio per la salute umana e hato nel 2016 a ...