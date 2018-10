Inizia Novembre | da cosa deriva questo nome?

Meloni presenta Iniziative a difesa sovranità - 4 novembre a Terni : ... tra queste la svendita dei nostri gioielli, delle grandi aziende italiane, del genio italiano che ha fatto forte la nostra economia", ha spiegato Giorgia Meloni in una conferenza stampa a ...

A Gli Orsi Halloween è una festa per grandi e piccini - tante Iniziative fino al 4 novembre : ... invece, arriverà un'iniziativa gourmet dedicata ai più grandi: nei giorni indicati, dalle10 alle 20, si terrà la prima edizione di "Vini d'autore", la manifestazione dedicata interamente al mondo ...

25 novembre : sì a mucche e detective - no a Iniziativa UDC : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano. Dem : finta segreteria Martina - 11 novembre Inizia fase congressuale : E’ arrivata la resa dei conti in quel che resta del Pd. “Si completa adesso il mandato che ho ricevuto

Scherzi a Parte 2018 Inizia a novembre. Per Bonolis anche un nuovo show a dicembre : Paolo Bonolis Paolo Bonolis è pronto a tornare al timone di Scherzi a Parte. Come vi avevamo annunciato lo scorso mese di giugno, in questa stagione televisiva il conduttore romano tornerà in prime time con alcuni suoi cavalli di battaglia ed il primo sarà proprio il titolo storico di Canale 5, che già aveva condotto all’inizio del 2015: la nuova edizione partirà venerdì 9 novembre 2018, andandosi a scontrare con l’inossidabile Tale ...