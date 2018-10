calcioweb.eu

: Infortunio Thiago Alcantara, lo spagnolo ko per un problema alla caviglia - CalcioWeb : Infortunio Thiago Alcantara, lo spagnolo ko per un problema alla caviglia - ale_mansi : @krifsa_rei7 Idem, anche Thiago soprattutto dopo l’infortunio di Caldara; questa squadra ha bisogno di tempo perché… - MILANSWORLD : Un grande ritorno? -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Nuovoper il Bayern Monaco, che adesso fa i conti con quello occorso al centrocampista. Il giocatoresi è infortunatodurante il secondo tempo del match di Coppa di Germania vinto dai bavaresi 2-1 contro il Roedinghausen.si aggiungelista dei giocatori indisponibili composta da Jerome Boateng, James Rogriguez, Arjen Robben e Mats Hummels a cui vanno aggiunti gli infortunati di lungo corso Corentin Tolisso e Kingsley Coman. I campioni di Germania, attualmente secondi in Bundesliga con 2 punti di ritardo dal Borussia Dortmund, torneranno in campo sabato contro il Friburgo, mentre la prossima settimana saranno attesi dsfida di Champions contro l’Aek Atene e dal big match di sabato prossimo contro la capolista. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...